Kjeld Nuis heeft zondag bij de wereldbekerfinale in Heerenveen voor een zeer fraai einde van zijn seizoen gezorgd. De dertigjarige schaatser won de 1.500 meter in een baanrecord en pakte daarmee ook de eindzege in de World Cup. Tatsuya Shinhama reed de snelste 500 meter ooit in Thialf.

Nuis reed op de 1.500 meter tegen Thomas Krol en de twee ploeggenoten stuwden elkaar niet voor het eerst naar een hoog niveau. Ze doken beiden onder het baanrecord van de Rus Denis Yuskov (1.43,36), maar de winst ging naar Nuis: 1.43,00 om 1.43,30.

Het podium was volledig oranje, want Patrick Roest veroverde met 1.44,00 het brons. De Canadees Tyson Langelaar (vierde in 1.45,46) was op grote afstand de eerste niet-Nederlander op de 1.500 meter.

De Chinese klassementsleider Zhongyan Ning kwam niet verder dan plek vijf (1.45,69), terwijl Yuskov slechts tiende werd in 1.46,56.

Nuis ging beide schaatsers daardoor voorbij in het wereldbekerklassement, waardoor hij voor de tweede keer - na het seizoen 2016/2017 - de eindzege in de World Cup op de 1.500 meter pakte. Krol steeg nog naar de derde plek.

Tatsuya Shinhama haalde uit op de 500 meter. (Foto: Pro Shots)

Shinhama slaat ook dubbelslag in baanrecord

Ook op de 500 meter sneuvelde het baanrecord. De Japanner Shinhama kwam in de buurt van de grens van 34 seconden: 34,07. Daarmee stelde hij eveneens de eindzege in de wereldbeker veilig.

De Canadees Laurent Dubreuil dook twee ritten eerder met 34,30 als eerste onder de toptijd in Thialf (34,31) en pakte daarmee zilver. De Japanner Yamato Matsui (34,36) eindigde als derde.

Michel Mulder mocht zich sinds december 2013 de snelste man ooit op de 500 meter in Thialf noemen. De Rus Pavel Kulizhnikov evenaarde die tijd vorig jaar, terwijl Shinhama zaterdag ook 34,31 reed.

Dai Dai Ntab was zondag de beste Nederlander op de 500 meter. Hij klokte met 34,45 de zesde tijd. Kai Verbij reed met 34,63 zijn snelste tijd ooit in Thialf, maar daarmee kwam hij niet verder dan plek negen.