Ireen Wüst heeft een nieuwe ploeg gevonden. De 33-jarige schaatsster zal de laatste twee jaar van haar carrière voor Reggeborgh rijden, waar ze zich richting de Olympische Spelen van 2022 vooral op de 1.500 meter zal richten en niet meer op het allrounden.

"Dit is voor mij een fantastische stap. Ik heb nog zo veel passie voor de sport. Er is niks mooiers dan schaatsen voor mij", zegt Wüst, die zondag haar seizoen afsloot met een zege op de 1.500 meter bij de wereldbekerfinale in Heerenveen.

De vijfvoudig olympisch kampioene moest op zoek naar een nieuw team, omdat TalentNED na twee jaar stopt als sponsor van een profploeg. Wüst meldde aan het begin van de winter al dat ze nog graag door wil gaan tot de Spelen van 2022.

Met het oog op dat evenement in Peking zal de succesvolste Nederlandse olympiër ooit zich bij de sprintploeg van Reggeborgh richten op de kortere afstanden. Die keuze werd makkelijker gemaakt doordat er volgend seizoen geen WK allround is.

"Dit seizoen heeft het goed uitgepakt dat ik me vooral op de 1.500 meter richtte en ik denk dat het nóg beter kan door voor een nieuwe, andere aanpak te kiezen", aldus Wüst.

"Als je doet wat je altijd doet, dan daag je jezelf niet meer uit. Ik draai al zo lang mee als topsporter en dan is een frisse kijk altijd goed. Ik heb prikkels nodig, zodat ik het beste uit mezelf kan halen en over twee jaar op de Olympische Spelen voor het hoogst haalbare kan gaan."

Ireen Wüst (midden) reed vorige week in Hamar waarschijnlijk haar laatste allroundtoernooi. (Foto: Pro Shots)

Wüst mogelijk in één ploeg met Leerdam

Wüst kende een succesvol seizoen met haar vijfde wereldtitel op de 1.500 meter en haar zevende wereldtitel allround.

Bij Reggeborgh zal ze gaan samenwerken met coach Gerard van Velde, die blij is met de komst van Wüst. "Zij kan ons vrij jonge team goed versterken met haar schat aan ervaring. Andersom kan zij weer iets leren van de pure sprinters bij ons. Voor Ireen kan een andere aanpak vernieuwend werken."

Reggeborgh had dit seizoen voor het eerst ook een vrouwentak. Daarvoor reden deze winter Jutta Leerdam en Michelle de Jong. Het is nog niet zeker of Leerdam, de wereldkampioene op de 1.000 meter, ook volgend seizoen voor de groene formatie zal rijden.