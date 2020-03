Ireen Wüst heeft zondag voor de derde keer in haar carrière de wereldbeker op de 1.500 meter op haar naam geschreven. De 33-jarige schaatsster deed dat in stijl door bij de World Cup-finale in Heerenveen de dagzege te pakken in een baanrecord. Melissa Wijfje won de massastart.

Wüst rekende in een fraai duel af met de Japanse Miho Takagi. Met 1.53,10 was de Brabantse twee tienden sneller dan het baanrecord dat ze in december 2018 neerzette. Takagi kwam vallend over de streep tot de tweede tijd: 1.53,27

Melissa Wijfje reed naar het brons in 1.54,69, terwijl Antoinette de Jong (1.54,80) als vijfde eindigde bij haar laatste race van het seizoen.

Wüst veroverde eerder in de seizoenen 2006/2007 en 2013/2014 de eindzege in de wereldbeker op de 1.500 meter. In het eindklassement heeft ze een ruime voorsprong op Takagi.

De zevenvoudig wereldkampioene allround, die drie weken geleden in Salt Lake City voor de vijfde keer wereldkampioene werd op de 1.500 meter, pakte eerder dit seizoen ook goud op de schaatsmijl bij de wereldbekers in Minsk en Tomaszów Mazowiecki.

Na haar race in Thialf maakte Wüst bekend dat ze de komende twee jaar voor de sprintploeg Reggeborgh zal schaatsen.

Melissa Wijfje boekte haar eerste wereldbekerzege. (Foto: Pro Shots)

Wijfje de beste op de massastart

Wijfje boekte op de massastart de eerste wereldbekerzege uit haar carrière. De 24-jarige rijdster van het Gewest Friesland klopte haar Wit-Russische medevluchter Maryna Zuyeva in de eindsprint.

Irene Schouten, voor wie Wijfje normaal gesproken het vuile werk opknapt bij de massastart, won op achttien seconden de spurt van het peloton en eindigde als derde.

De Canadese Ivanie Blondin werd vijfde en dat was voor haar genoeg om net als in het seizoen 2014/2015 als eerste te eindigen in het klassement van de wereldbeker op dit onderdeel.

Nao Kodaira onttroonde Vanessa Herzog als winnares van de wereldbeker op de 500 meter. (Foto: Pro Shots)

Kodaira pakt wereldbeker 500 meter

Op de 500 meter stelde Nao Kodaira voor de derde keer de eindzege in de wereldbeker veilig. De 33-jarige Japanse had zondag genoeg aan de tweede plek in 37,19.

Kodaira raakte wel haar baanrecord in Thialf kwijt. Angelina Golikova dook met 37,02 onder de ruim één jaar oude toptijd van de olympisch kampioene (37,17) en boekte zo haar derde wereldbekerzege van het seizoen.

De Oostenrijkse Vanessa Herzog, die de afgelopen twee seizoenen de World Cup op de 500 meter won, eindigde zondag in 37,25 als derde.

Sanneke de Neeling had zich als enige Nederlandse geplaatst voor de wereldbekerfinale. De 23-jarige Zuid-Hollandse eindigde in 38,70 als elfde en voorlaatste.