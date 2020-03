Thomas Krol en Kai Verbij kijken aan het einde van het schaatsseizoen uit naar een gezamenlijke vakantie in Australië. Krol versloeg zijn beste vriend zaterdag in een onderling duel op de 1.000 meter bij de wereldbekerfinale in Heerenveen.

Verbij begon in Thialf met een voorsprong van twee punten in de wereldbekerstand aan de kilometer, maar hij moest in een onderling duel zijn meerdere erkennen in Krol: 1.07,85 om 1.08,13.

"We wisten dat we het met zijn tweeën moesten uitvechten, het was een mooie strijd", keek Verbij terug bij de NOS. "Ik zat er dichtbij, maar in de laatste bocht was ik helemaal op."

"Dit is al de zoveelste keer dat ik naast de zege in een eindklassement grijp", baalde de 25-jarige sprinter. Verbij werd in 2017 wereldkampioen sprint, maar liep op andere grote toernooien vaak net de prijzen mis.

De 27-jarige Krol pakte vorig jaar goud op de 1.500 meter bij de WK afstanden en schreef op die afstand ook het klassement in de wereldbeker op zijn naam. Hij had niet verwacht zaterdag het eindklassement op de kilometer te winnen.

"Dit is wel een beetje verrassend, sinds het EK in Thialf begin januari heb ik niet lekker meer geschaatst. Ik ben blij dat ik vandaag weer wat moois heb kunnen laten zien."

Krol en Verbij strijden al hun hele carrière tegen elkaar. "Bij Jong Oranje hadden we al een enorme rivaliteit", vertelde Krol. "Altijd leuk om tegen elkaar te strijden."

'Lekker om drie weken niet aan schaatsen te hoeven denken'

Daar kunnen ze de komende weken nog uitgebreid over napraten, want Krol en Verbij gaan samen met Michel Mulder drie weken lang op vakantie naar Australië.

"Een droomlocatie", zei Krol. "Vorig jaar zijn we al samen naar Japan en Zuid-Korea gegaan. In verband met het coronavirus nu gelukkig niet ."

"Het wordt een heel mooi tripje", keek ook Verbij reikhalzend uit. "Lekker om even drie weken niet aan schaatsen te hoeven denken."

Sinds twee jaar zijn ze geen ploeggenoten meer bij Plantina, omdat Krol de overstap maakte naar Jumbo-Visma. "Het begint steeds meer te wennen om geen ploeggenoten meer te zijn", zei Verbij. "We gaan buiten het schaatsen om samen op vakantie en op het ijs zijn we ook goede vrienden."

Voor Verbij is het seizoen helemaal voorbij, Krol komt zondag nog in actie op de 1.500 meter, waar hij achter de Chinees Zhongyan Ning, de Rus Denis Yuskov en Kjeld Nuis vierde staat in het klassement.