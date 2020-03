Tatsuya Shinhama heeft zaterdag goede zaken gedaan in de wereldbekerfinale op de 500 meter. De Japanner won de eerste 500 meter in Heerenveen in een baanrecord en greep de leiding in het klassement.

Met een tijd van 34,31 seconden evenaarde Shinhama het baanrecord van Michel Mulder en Pavel Kulizhnikov in Thialf. De kersverse wereldkampioen sprint profiteerde van een zwakke dag van de Rus Viktor Mushtakov die slechts tiende werd, en nam de leiding over in het klassement.

Zondag om 15.48 uur begint de tweede 500 meter bij de mannen in Thialf. Shinhama verdedigt dan een voorsprong van 16 punten op Mushtakov en 31 op de Zuid-Koreaan Kim Jun-ho. De winnaar krijgt 120 punten.

De Nederlanders konden geen grote rol van betekenis spelen in Heerenveen. Dai Dai Ntab reed met 34,61 de zevende tijd en Kai Verbij klokte met 34,87 de elfde tijd van de twaalf schaatsers.