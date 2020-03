Thomas Krol heeft zaterdag de eindzege op de 1.000 meter bij de wereldbeker gepakt. Patrick Roest schreef in Thialf het klassement op de 5.000 meter op zijn naam.

Krol (1.07,85) klopte zijn concurrent Kai Verbij (1.08,13) in een onderling duel. Met een verschil van slechts twee punten in het voordeel van Verbij wisten beide mannen dat de ritwinst bepalend zou zijn in de strijd om de eindzege in het wereldbekerklassement.

Krol pakte ook het goud in de laatste wereldbeker. In de daaropvolgende rit noteerde Kjeld Nuis met 1.08,30 een tegenvallende vijfde tijd. In de slotrit reed de Canadees Laurent Dubreuil naar het zilver, waarmee hij Verbij naar de derde plek verwees.

Vorig jaar schreef Krol het eindklassement van de World Cup op de 1.500 meter op zijn naam. De 27-jarige Overijsselnaar pakte vorig jaar op de WK afstanden ook goud op de 1.500 meter en brons op de kilometer.

Patrick Roest. (Foto: Pro Shots)

Roest superieur op 5.000 meter

Roest, die vorige week al het WK allround won, reed met 6.11,15 de beste tijd in Heerenveen. In een onderling duel liet hij zijn concurrent Danila Semerikov vijf seconden achter zich.

In de daaropvolgende rit beet het Canadese duo Graeme Fish (tweede in 6.12,83) en Ted-Jan Bloemen (derde in 6.13,72) zich stuk op de tijd van Roest. Daarna kwamen de Italiaan Luca Ghiotto en Rus Alexander Rumyantsev in de slotrit niet in de buurt van de winnende tijd.

In het eindklassement van het gecombineerde klassement van de 5.000 en 10.000 meter heeft de schaatser uit Lekkerkerk een ruime voorsprong (360 om 323) op de Rus. Voor de 24-jarige Roest is het de eerste keer dat hij het klassement in de wereldbeker op zijn naam schrijft.

Zondag rijdt Roest nog op de 1.500 meter in Heerenveen.

Shinhama evenaart baanrecord op 500 meter

Met een tijd van 34,31 seconden evenaarde Tatsuya Shinhama op de 500 meter het baanrecord van Michel Mulder en Pavel Kulizhnikov in Thialf. De kersverse wereldkampioen sprint profiteerde van een zwakke dag van de Rus Viktor Mushtakov die slechts tiende werd, en nam de leiding over in het klassement.

Zondag om 15.48 uur begint de tweede 500 meter bij de mannen in Thialf. Shinhama verdedigt dan een voorsprong van 16 punten op Mushtakov en 31 op de Zuid-Koreaan Kim Jun-ho. De winnaar krijgt 120 punten.

De Nederlanders konden geen grote rol van betekenis spelen in Heerenveen. Dai Dai Ntab reed met 34,61 de zevende tijd en Kai Verbij klokte met 34,87 de elfde tijd van de twaalf schaatsers.

Tatsuya Shinhama. (Foto: Pro Shots)