Jutta Leerdam heeft in Heerenveen op de 1.000 meter de laatste wereldbeker van het seizoen gewonnen. Martina Sáblíková pakte zaterdag ternauwernood de eindzege bij de langste afstanden.

Leerdam, die eerder deze winter Nederlands, Europees en wereldkampioen werd op de kilometer, kwam in Heerenveen tot 1.13,69 en pakte daarmee het goud. De 21-jarige schaatsster was dit seizoen nog niet verder gekomen dan een vierde plaats in de World Cup.

In het eindklassement van de wereldbeker bezet Leerdam de vierde plek. De eindzege gaat naar de Amerikaanse Brittany Bowe, die de Japanse Nao Kodaira en de Russin Olga Fatkulina achter zich houdt.

In Heerenveen reed Bowe achter Leerdam de tweede tijd (1.13,98). Het brons ging naar Miho Takagi, die een honderdste tekort kwam voor de tweede plek. Letitia de Jong werd vierde.

Het podium in Thialf met Isabelle Weidemann (l) Martina Sáblíková (m) Ivanie Blondin (r). (Foto: Pro Shots)

Sáblíková wint voor dertiende keer World Cup op langste afstanden

Sáblíková, die tijdens de warming-up ten val kwam, reed met 4.02,13 slechts de vierde tijd op de 3.000 meter in Heerenveen. De Canadese Isabelle Weidemann pakte met 3.59,75 de dagwinst.

In het klassement hield de 32-jarige Tsjechische vier punten voorsprong over op Weidemann (357 om 353) in het gecombineerde klassement van de 3.000 en 5.000 meter. Het is haar dertiende eindzege in de wereldbeker. Alleen Gunda Niemann is met negentien gouden plakken nog succesvoller.

Antoinette de Jong eindigde op de vijfde plek in het eindklassement. De Friezin leek in Thialf op weg naar de winst door een tijd van 4.00,03 te noteren, maar ze moest toezien hoe Weidemann in de slotrit daar onder dook.

Herzog neemt leiding over van Kodaira

Vanessa Herzog nam op de 500 meter de leiding in het klassement over van Nao Kodaira. Zondag om 15.09 uur begint in Thialf de tweede 500 meter bij de vrouwen, waarna het eindklassement wordt opgemaakt.

Herzog evenaarde met 37,31 haar persoonlijk record op een laaglandbaan en reed de vijfde tijd ooit in Thialf bij de vrouwen. De 24-jarige Oostenrijkse, die de wereldbeker al won in 2018 en 2019, staat deze winter met 340 punten slechts vijfde in het klassement.

Kodaira reed in Thialf 37,39, waarmee ze behalve Herzog ook de Russin Olga Fatkulina voor zich moest dulden. De regerend olympisch kampioene op de kortste afstand leidt in het klassement met 420 punten.

Fatkulina (388) en haar landgenote Angelina Golikova (384) maken zondag nog een kleine kans om de Japanse van de eindoverwinning te houden in de wereldbeker.

Sanneke de Neeling, de enige Nederlandse die zich op de 500 meter plaatste voor het finaleweekend, speelt geen rol van betekenis in het klassement. Met 38,79 reed ze de twaalfde en laatste tijd.

Vanessa Herzog. (Foto: Pro Shots)