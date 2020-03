Vanessa Herzog heeft zaterdag de eerste 500 meter gewonnen bij de wereldbekerfinale in Thialf. Nao Kodaira eindigde als derde en behoudt de leiding in het klassement.

Zondag om 15.09 uur begint in Thialf de tweede 500 meter bij de vrouwen, waarna het eindklassement wordt opgemaakt.

Herzog evenaarde met 37,31 haar persoonlijk record op een laaglandbaan en reed de vijfde tijd ooit in Thialf (bij de vrouwen). De 24-jarige Oostenrijkse, die de wereldbeker al won in 2018 en 2019, staat deze winter met 340 punten slechts vijfde in het klassement.

Kodaira reed in Thialf 37,39, waarmee ze behalve Herzog ook de Russin Olga Fatkulina voor zich moest dulden. De regerend olympisch kampioene op de kortste afstand leidt in het klassement met 420 punten.

Fatkulina (388) en haar landgenote Angelina Golikova (384) maken zondag nog een kleine kans om de Japanse van de eindoverwinning te houden in de wereldbeker.

Sanneke Neeling, de enige Nederlandse die zich op de 500 meter plaatste voor het finaleweekend, speelt geen rol van betekenis in het klassement. Met 38,79 reed ze de twaalfde en laatste tijd.