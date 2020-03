Jan Smeekens beëindigt na dit seizoen zijn schaatsloopbaan. De 33-jarige sprinter van Jumbo-Visma merkt dat hij fysiek gezien niet meer in staat is om topsport te bedrijven.

De schaatser uit Overijssel vierde zijn grootste successen op de 500 meter. Hij won in 2017 in het Koreaanse Gangneung de wereldtitel op die afstand. Drie jaar eerder pakte hij in Sotsji zilver bij de Olympische Spelen. Het verschil met winnaar Michel Mulder was slechts twaalf duizendsten van een seconde.

Mulder beëindigde eerder dit seizoen al zijn loopbaan. De nummer drie van Sotsji, Ronald Mulder, verlengde donderdag juist zijn contract bij Team Reggeborgh met een jaar en gaat nog zeker een jaar door.

Smeekens is de tweede schaatser van de ploeg van coach Jac Orie die zijn loopbaan beëindigt. Ook Douwe de Vries zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan.

De top drie van de 500 meter bij de Olympische Spelen van Sotsji met links Jan Smeekens. (Foto: Pro Shots)

'Schaatsen heeft mij veel gebracht'

Smeekens zegt op de website van zijn ploeg dat een moeilijke beslissing was om te stoppen. "Aan de ene kant heb ik enorm veel liefde voor de sport, waardoor ik deze beslissing supermoeilijk vind. Je neemt afstand van iets waar je vrijwel je hele leven aan gewijd hebt. Het schaatsen heeft mij ontzettend veel gebracht."

"Ik merk alleen dat mijn lichaam opraakt", vervolgt hij. "Om eerlijk te zijn, heb ik dit seizoen geen wedstrijd gereden zonder pijn. Ik merk dat ik niet meer mijn volledige ziel en zaligheid erin kan stoppen. Dan blijft de keuze om te stoppen natuurlijk lastig, maar is dit wel de enige juiste optie."

Het schaatsseizoen wordt komend weekend afgesloten in Thialf, als de wereldbekerfinale op het programma staat. Smeekens wist zich dit jaar niet te plaatsen voor de World Cups, door bij de NK slechts achtste te worden.