Ronald Mulder gaat nog zeker een jaar door als schaatser. De 34-jarige sprinter heeft zijn contract bij Team Reggeborgh met een jaar verlengd, met een optie op nog een seizoen.

De geboren Zwollenaar voelt zich naar eigen zeggen nog fit. "En ik vind het spelletje nog veel te mooi om ermee te stoppen", zegt hij woensdag tegen schaatsen.nl.

Mulder, wiens tweelingbroer Michel eerder dit jaar bekendmaakte wel te stoppen, heeft geen al te best seizoen achter de rug. Hij ontbrak op de WK afstanden en het WK sprint. Hij kampte op de NK afstanden met materiaalpech en ging op het NK sprint onderuit.

"Meestal stond ik er wel op de momenten dat het moest, maar nu niet", zegt hij daarover. "Zonder daarbij zielig te willen doen, want in het begin was de vorm er ook niet. Net toen ik het idee had dat ik weer snelheid kreeg, ging het mis met mijn schaats."

Mulder kende het grootste succes van zijn loopbaan tijdens de Olympische Spelen van 2014. Hij won toen brons op de 500 meter en stond naast zijn broer Michel op het podium. Die pakte in Sotsji olympisch goud.