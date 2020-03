De volle tribunes afgelopen weekend in het Vikingskipet in Hamar konden niet verhullen dat het allrounden onder grote druk staat. Volgend jaar zal er voor het eerst sinds 1946 geen WK allround zijn dat en doet pijn bij veel schaatsers en coaches.

Patrick Roest zou niets liever willen dan de tweede schaatser na Sven Kramer worden die vier jaar op rij het WK allround wint, maar hij zal de kans niet krijgen. Het volgende wereldkampioenschap op de klassieke vierkamp staat namelijk pas gepland voor 2022.

"Ik hoop dat ik niet nu al zeker ben van twee jaar wereldkampioen zijn", zegt de 24-jarige Roest. "Ik hoop dat de ISU (de internationale schaatsunie, red.) er nog eens naar gaat kijken, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren."

In Noorwegen is allrounden - net als in Nederland - nog steeds hét onderdeel in het schaatsen. "Dit was voor Noorwegen het belangrijkste toernooi van het seizoen", aldus de Noorse bondscoach Bjarne Rykkje. "Allrounden leeft hier, kijk maar naar hoeveel mensen er afgelopen weekend op het WK afkwamen."

Het probleem is dat in alle andere schaatslanden de individuele afstanden verreweg de meeste aandacht krijgen, met het oog op de Olympische Spelen. De Canadezen moesten zelfs hun eigen reis- en verblijfkosten ophoesten voor het WK allround, omdat de nationale bond en het olympische comité niks meer betaalden na de WK afstanden.

"Ik heb gelukkig een persoonlijke sponsor gevonden die mij helpt", zegt Ivanie Blondin, die achter Ireen Wüst als tweede eindigde in Hamar. "Maar het is een vervelende situatie, voor mij is allrounden altijd een droom geweest."

De Wit: 'Kijk niet uit naar kalender van volgend seizoen'

Voor Miho Takagi was het een droom om in hetzelfde jaar wereldkampioen allround én sprint te worden, maar die kans lijkt de Japanse niet meer te krijgen. In een poging het aantal titeltoernooien te verkleinen, werd in Hamar voor het eerst een gecombineerd WK allround en WK sprint gehouden, waardoor Takagi moest kiezen.

"Ik vind het heel erg jammer dat er keuzes worden gemaakt voor de schaatsers en coaches, wij hebben helemaal geen inspraak in de kalender", aldus de Japanse bondscoach Johan de Wit, die zijn pupil Takagi zaterdag goud zag winnen bij het WK sprint.

"En dan besluiten heren die geen verstand van schaatsen hebben, die echt heel ver van de sport afstaan, dat er geen losse WK's meer komen. Als je naar de kalender van volgend seizoen kijkt, zonder WK sprint en WK allround en met alleen een WK afstanden, is dat heel erg treurig. Ik kijk daar niet echt naar uit."

De Wit werkt in een land waar allrounden niet belangrijk wordt gevonden door de nationale bond. "We krijgen ons geld via de WK afstanden, want de Spelen is ook per afstand. Daarom zegt de Japanse bond, net als veel andere bonden: het WK allround en het WK sprint kan ons niks schelen. Maar dat zijn allemaal mensen die nooit bij een wedstrijd komen kijken. Dat is in- en intriest, maar het is de realiteit en daar hebben we mee te dealen."

'Iedereen vindt het te gek om WK allround te rijden'

Er is nog een kleine kans dat er bij het ISU-congres van 8 tot en met 12 juni op het Thaise vakantie-eiland Phuket veranderingen in de kalender van volgend seizoen worden aangebracht, maar een jaarlijks WK allround lijkt niet snel terug te keren.

"Ik pleit absoluut voor allemaal losse WK's", zegt De Wit. "Nu ontnemen we Miho de kans op een wereldtitel en waarom eigenlijk? Iedereen vindt het te gek om dit soort toernooien te rijden. En moet je het publiek zien afgelopen weekend."

Critici kunnen erop wijzen dat Nederland wederom zeer dominant was bij het WK allround met Wüst en Roest als wereldkampioenen. "Maar er stonden ook een Japanner, een Noor en een Canadese op het podium", aldus Rykkje. "Dat Nederland zo goed is, is niet zo gek met hoeveel mensen er daar schaatsen. Maar dat lijkt me niet een reden om een toernooi maar af te schaffen."