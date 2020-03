Patrick Roest revancheerde zich in Hamar op fraaie wijze voor zijn dramatische WK afstanden. De 24-jarige schaatser won drie afstanden bij het WK allround en pakte met een straatlengte voorsprong zijn derde wereldtitel op rij.

"Dit is wel mijn mooiste titel", zei Roest zondag met een grote glimlach in het Vikingskipet. "Door de sfeer in de hal, maar vooral ook door de voorgeschiedenis. Twee weken geleden liep het niet in Salt Lake City en daarom ben ik opgelucht en blij dat ik mijn seizoen zo heb kunnen afsluiten."

De rijder van Jumbo-Visma was in Noorwegen weer de dominante schaatser die hij de hele winter was, niet de dolende rijder van de WK afstanden. Hij won de 1.500, 5.000 en 10.000 meter en had in het eindklassement bijna anderhalve punt voorsprong op de Noorse nummer twee Sverre Lunde Pedersen.

"Ik wilde hier heel graag goedmaken wat er twee weken geleden gebeurde en daardoor legde ik mezelf nog wat meer druk op. Ik wilde vooral laten zien dat ik nog altijd heel hard kan schaatsen en het is heel mooi dat dat gelukt is."

Roest boekte zo vooral een overwinning op zichzelf. "Dat is me misschien nog wel het meeste waard. Ik kan nu met een lekker gevoel gaan trainen in de zomer en me voorbereiden op het komende seizoen."

Roest komt in exclusief clubje

Roest komt met zijn zege in een zeer exclusief clubje. Alleen de Noren Oscar Mathisen en Hjalmar Andersen, Ard Schenk, de Amerikaan Eric Heiden en Sven Kramer - vijf van de grootste schaatsers aller tijden - kunnen ook zeggen dat ze drie keer op rij wereldkampioen zijn geworden.

"Dat is natuurlijk een heel mooi rijtje om tussen te staan", zei de boerenzoon uit Lekkerkerk. "Ik ben gewoon heel trots dat het me drie keer gelukt is om het WK te winnen."

Johan de Wit, de Nederlandse bondscoach van de Japanners, omschreef Roest na zijn titel in Hamar als de beste allrounder ooit. "Niet zo zeer qua resultaten, maar wel qua tijden. Het is gewoon verschrikkelijk goed wat Patrick laat zien."

De altijd nuchtere Roest accepteerde het compliment, maar was het er niet mee eens. "Sven heeft onwijs veel wereldtitels achter zijn naam staan", zei hij over negenvoudig wereldkampioen Sven Kramer. "Het gaat voor mij lastig worden om daaraan te komen."