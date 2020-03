Het lijkt soms een vanzelfsprekendheid dat Ireen Wüst een grote schaatstitel wint, maar dat was het na een zware zomer dit seizoen zeker niet. Daarom was de 33-jarige Brabantse zondag in Hamar heel blij en geëmotioneerd na haar zevende wereldtitel allround.

Bij het inrijden voor de beslissende 5 kilometer dacht Wüst opeens terug naar het WK allround van 2009. "Oh ja, Hamar was ook de plek waar ik elf jaar geleden op het middenterrein zat en Paulien kapot zag gaan op de 5 kilometer", dacht de Nederlandse.

Paulien is Paulien van Deutekom, de oud-schaatsster die begin vorig jaar overleed op 37-jarige leeftijd. Wüst denkt nog vaak aan haar beste vriendin, zeker op een ijsbaan.

"Ik wilde het eigenlijk gewoon hebben over hoe mooi die zevende wereldtitel is, alleen ik ben ook maar een mens en soms komt het gewoon even binnen", zei Wüst zondag met tranen in haar ogen in de catacomben van het Vikingskipet. "Ik zag vandaag voor de 5 kilometer opeens dat beeld van elf jaar geleden voor me en dat blijft lastig."

De vijfvoudig olympisch kampioene moest zich vervolgens op haar race richten. "Ik dacht: nou Buuf, ik ga mijn best doen en ik probeerde de knop om te schakelen. Maar weet je, het lijkt allemaal best makkelijk, maar het gemis is er nog elke dag. En soms zijn er van die momenten dat het je toch weer even overvalt."

Dat Wüst zondag voor de zevende keer op de hoogste trede van het podium stond na het WK allround, was voor de Nederlandse daarom meer dan bijzonder. "Deze ga ik zeker onthouden, dit is een speciale titel. Het was geen makkelijke route, afgelopen zomer was echt pittig. Ik ben ongelooflijk blij en trots dat het toch gelukt is om wereldkampioen te worden."

Ireen Wüst (rechts) wordt gefeliciteerd door haar vriendin Letitia de Jong. (Foto: Pro Shots)

Rivaal Blondin noemt Wüst haar idool

Met haar zevende gouden medaille komt Wüst op één wereldtitel van de Duitse recordhouder Gunda Niemann. Ivanie Blondin, die zilver pakte in Hamar, verhulde haar bewondering voor de Nederlandse niet.

"Ireen is altijd mijn idool geweest", zei de 29-jarige Canadese. "Het was ongelooflijk om haar dit weekend zo hard te schaatsen en ik vind het een eer om met haar op het podium te staan."

Wüst wil zelf niet vaak stilstaan bij haar uitpuilende erelijst "Meestal probeer ik weer vooruit te kijken", glimlachte ze. "Maar ik moet van mijn moeder iets meer genieten, dus dat zal ik vandaag proberen te doen."