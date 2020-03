Patrick Roest heeft zich zondag in het Noorse Hamar voor het derde jaar op rij tot wereldkampioen allround gekroond. De schaatser van Jumbo-Visma zag zijn gouden medaille op de afsluitende 10 kilometer geen moment in gevaar komen.

Door zijn zege op de 1.500 meter, de eerste afstand op deze slotdag, kon Roest de wereldtitel al bijna niet meer ontgaan. Nederlander mocht op de 10 kilometer liefst 11,16 seconden toegeven op naaste belager Sverre Lunde Pedersen en verdedigde die marge met verve.

In een rechtstreeks duel was hij een kleine zeventien seconden sneller dan de Noor (13.02,45 om 13.19,22), die wel het zilver veiligstelde. De Japanner Seitaro Ichinohe, die op vijf seconden van Roest tweede werd op de 10 kilometer, completeerde het WK-podium. Jan Blokhuijsen werd vijfde op de slotafstand en eindigde als vierde in het klassement.

De 24-jarige Roest is de zesde schaatser in de historie die drie jaar op rij goud pakt bij het WK allround. De Noren Oscar Mathisen en Hjalmar Andersen, Ard Schenk, de Amerikaan Eric Heiden en Sven Kramer gingen hem voor.

Roest neemt revanche voor WK afstanden

Met zijn wereldtitel in Hamar revancheerde Roest zich bovendien voor zijn teleurstellende prestaties op de WK afstanden twee weken geleden. De Lekkerkerker reed in Salt Lake City op de 5.000 meter de vierde tijd, waarna hij ook nog werd gediskwalificeerd, en op de 10 kilometer eindigde hij als achtste.

Negenvoudig wereldkampioen allround Kramer meldde zich zaterdag na de eerste twee afstanden af voor de slotdag in Hamar. De Fries, die halverwege twaalfde stond in het klassement, legde uit dat hij door vervelende privéomstandigheden een heftige tijd meemaakt.

Op de 1.500 meter nam Havard Bøkko voor eigen publiek in tranen afscheid als schaatser. De 33-jarige Noor, die vier keer zilver en één keer brons veroverde bij het WK allround, kondigde voor het toernooi in Hamar aan dat hij stopt na het wereldkampioenschap.

Havard Bøkko neemt na zestien jaar afscheid als schaatser. (Foto: Pro Shots)