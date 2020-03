Ireen Wüst heeft zondag in Hamar haar twaalf jaar oude baanrecord op de 1.500 meter verbeterd en zo de leiding in het klassement van het WK allround verstevigd.

Wüst reed op de 1.500 meter in een rechtstreeks duel met haar grootste concurrent Ivanie Blondin naar een zeer fraaie tijd van 1.53,89. Daarmee was ze ruim sneller dan het oude baanrecord in het Vikingskipet, dat ze op 25 januari 2008 op 1.54,65 had gezet.

De 33-jarige Brabantse verdedigt later op de dag op de afsluitende 5 kilometer een voorsprong van 6,60 seconden op de Canadese Blondin, die met 1.55,21 vijfde werd op de 1.500 meter.

Debutant Melissa Wijfje klokte de zesde tijd op de derde afstand (1.55,72) en behield de derde plek in het klassement. De 24-jarige Nederlandse heeft op de 5 kilometer een achterstand van 8,35 seconden op Wüst.

Top van klassement WK allround 1. Ireen Wüst - 117.356

2. Ivanie Blondin (Can) - 118.016 (+6,60)

3. Melissa Wijfje - 118.191 (+8.35)

4. Evgeniia Lalenkova (Rus) - 118.289 (+9,33)

5. Antoinette de Jong - 118.352 (+9,96)

De Jong zakt een plaats in klassement

Evgeniia Lalenkova veroverde zilver op de 1.500 meter in 1.54,85 en steeg daardoor naar de vierde plek in de algemene rangschikking. Dat ging ten koste van Antoinette de Jong, die vierde werd op de schaatsmijl (1.55,19) en nu vijfde staat in het klassement, op 9,96 seconden van de eerste plek.

Titelverdedigster Martina Sáblíková stond door een matige 500 meter al op flinke afstand in het klassement. De Tsjechische stayer moet op de 5 kilometer bijna negentien seconden goedmaken op Wüst.

De 5.000 meter begint rond 14.45 uur. Wüst kan dan haar zevende wereldtitel allround veroveren en haar eerste sinds 2017, toen het WK ook in Hamar was. De Duitse Gunda Niemann is recordhouder met acht keer goud.