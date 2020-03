Ireen Wüst is zondag in het Noorse Hamar voor de zevende keer in haar loopbaan wereldkampioen allround geworden. De Brabantse hield de Canadese Ivanie Blondin achter zich op de afsluitende 5 kilometer. Antoinette de Jong pakte het brons.

Wüst begon de slotdag door in een baanrecord de 1.500 meter te winnen, waardoor ze op de 5.000 meter een comfortabele marge van 6,60 seconden koesterde op Blondin en 8,35 seconden op Melissa Wijfje.

In een rechtstreeks duel met Blondin kwam het goud geen moment in gevaar. Wüst was op de langste afstand bijna drie seconden sneller dan haar Canadese concurrente en klokte overall de tweede tijd (7.01,68), achter de Tsjechische Martina Sáblíková (6.53,94).

De Jong reed op de afsluitende 5 kilometer de derde tijd en pakte verrassend het brons ten koste van Wijfje, die door de sterke rit van Sáblíková zelfs als vijfde eindigde in het klassement. Bij het WK allround van vorig jaar in Calgary greep De Jong ook het brons.

Het is de eerste keer sinds 2017 dat Wüst de wereldtitel allround verovert en ook toen zegevierde ze in Hamar. In 2007, 2011, 2012, 2013 en 2014 mocht de 33-jarige Brabantse zich eveneens de beste allrounder ter wereld noemen. De Duitse Gunda Niemann is recordhouder met acht keer goud.

Eerder op zondag reed Wüst op de 1.500 meter in een duel met Blondin naar een zeer fraaie tijd van 1.53,89. Daarmee was ze ruim sneller dan het oude baanrecord in het Vikingskipet, dat ze op 25 januari 2008 op 1.54,65 had gezet.