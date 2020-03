Pavel Kulizhnikov heeft zondag gereageerd op de uitspraken van Kjeld Nuis, die forse kritiek op de Russische schaatsers uitte nadat zij zich hadden teruggetrokken bij het WK sprint in Hamar. Volgens Kulizhnikov zijn de verwijten van Nuis onterecht.

"Ik hoop dat Kjeld de volgende keer de moed zal hebben om niet alleen commentaar te geven op Russische atleten, maar ook om zijn eigen falen te erkennen", aldus Kulizhnikov tegen het Russische persbureau Ria Novosti. "Ik wil hem bij dezen dan ook feliciteren met zijn zevende plaats bij het WK sprint."

Nuis zei onder meer dat Kulizhnikov en zijn landgenoten zich diep moeten schamen omdat zij zich na één dag terugtrokken van het toernooi. De Nederlander betwijfelde of de reden van de afzegging - de schaatsers zouden niet fit zijn - wel echt waar was.

"Ik heb me verontschuldigd bij mijn fans en bij de pers", vervolgde Kulizhnikov, die momenteel onomstreden de beste sprinter ter wereld is. "Daarbij heb ik uitgelegd waar mijn afzegging aan te wijten was: mijn fysieke gesteldheid. Ik ben verder niet geïnteresseerd in de mening van Kjeld Nuis."

Kjeld Nuis en Pavel Kulizhnikov op het podium na de 1.000 meter bij de WK afstanden in Salt Lake City. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb ook mijn mond gehouden'

Eind vorig jaar moest Nuis de NK afstanden laten schieten vanwege griep. De dertigjarige Leidenaar ontving ondanks zijn afwezigheid een aanwijsplek voor de WK op de 1.000 en 1.500 meter.

"Toen hij niet meedeed aan het Nederlands kampioenschap heb ik ook mijn mond gehouden", vertelde Kulizhnikov, die onder anderen Nuis versloeg bij zijn wereldtitel 1.000 meter in Salt Lake City.

"Ik ben mij blijven concentreren op mezelf en mede daardoor heb ik hem verslagen in Salt Lake City, ondanks dat ik een zware schouderblessure had. Ik vecht dit soort dingen met mijn rivalen liever op het ijs uit."

Nuis eindigde zaterdag in Hamar bij het WK sprint teleurstellend als zevende. Het goud ging naar de Japanner Tatsuya Shinhama. Kai Verbij was op de vierde plek de beste Nederlander.