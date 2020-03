De slotdag van het WK allround in Hamar begint zondag met twee Nederlandse klassementsleiders. Patrick Roest voelt zich weer de oude na de voor hem teleurstellend verlopen WK afstanden, terwijl Ireen Wüst uitkijkt naar een spannende strijd in het vrouwentoernooi.

Amper twee weken nadat hij als een zielig hoopje mens op een trap van de Utah Olympic Oval zat, stond Roest met een grote glimlach in een gang van het Vikingskipet in Hamar.

De wereldkampioen van 2018 en 2019 schaatste zaterdag op de eerste dag van het WK allround weer zoals hij het hele seizoen doet, de teleurstellingen in Salt Lake City niet meegerekend.

Met een tijd van 6.14,35 was de Nederlander met afstand de beste op de 5 kilometer, waardoor hij zondag op de 1.500 meter in het klassement een voorsprong van 1,07 seconden verdedigt op de Noorse nummer twee Sverre Lunde Pedersen.

"Ja, ik voel me weer de oude", lachte Roest, die deze winter alleen bij de WK afstanden een nederlaag leed op de 5.000 meter. "Het geeft me vooral een opgelucht gevoel dat het nu wel lukt. Ik merkte op de 5 kilometer al snel dat ik me een stuk beter voelde en dat het technisch goed liep. Ik verkrampte niet zoals in Salt Lake City."

Met nog twee afstanden te gaan heeft Roest zeer goede papieren voor zijn derde wereldtitel op rij. "Ik denk niet dat ik er eerder zo goed heb voorgestaan halverwege een allroundtoernooi. Deze eerste dag geeft me een heel lekker gevoel en veel zelfvertrouwen voor zondag."

116 Video Kramer: 'Fijn dat mijn team mij in bescherming neemt'

Wüst: 'Mooi dat het zo dicht bij elkaar zit'

In het vrouwentoernooi zijn de verschillen wat kleiner. Wüst gaat na een vierde plek op de 500 meter (38,96) en een derde plaats op de 3 kilometer (4.02,60) aan de leiding, maar ze verdedigt zondag op de 1.500 meter een voorsprong van slechts 0,66 seconden op de gevaarlijke Canadese Ivanie Blondin. Debutante Melissa Wijfje staat derde op 0,68 seconden

"Het wordt een spannende en leuke dag", aldus Wüst. "Blondin is mijn belangrijkste concurrent, die heeft al 1.500 meters gewonnen dit seizoen. Het is mooi dat het zo dicht bij elkaar zit in het klassement, ik heb er wel zin in."

De zesvoudig wereldkampioene was zaterdag vooral blij met haar 3 kilometer, ook omdat het haar eerste 3.000 meter in ruim twee maanden tijd was. "Voor de race zei ik tegen de fysio: 'Dit is heel gek, ik heb nog nooit een 3 kilometer gereden waarbij mijn vorige zo lang geleden was.'"

"Ik had vorige week een trainingswedstrijdje kunnen rijden in Heerenveen, maar ik ben gekke Henkie niet; ik lag toen na de WK afstanden in Salt Lake City nog uit te puffen op de bank. Het was dus wel even spannend, maar ik reed een heel strakke rit en daar ben ik erg blij mee."

De slotdag van het WK allround begint zondag om 13.00 uur met de 1.500 meter voor vrouwen. Wüst neemt het in de slotrit van de schaatsmijl op tegen Blondin. Vanaf 13.52 uur rijden de mannen hun 1.500 meter, met Roest in het elfde en laatste paar tegen Pedersen.