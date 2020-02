Sven Kramer heeft zich zaterdag afgemeld voor de slotdag van het WK allround. De negenvoudig wereldkampioen stond na twee afstanden slechts twaalfde in het klassement.

Kramer vertelde woensdag al dat hij zich door vervelende privéomstandigheden - een familielid heeft gezondheidsproblemen - niet goed had kunnen voorbereiden op het WK. Toch besloot hij af te reizen naar Noorwegen en te starten.

"Het is een heftige tijd, maar als sportman wil je altijd rijden. Soms misschien wel tegen beter weten in", zei de 33-jarige Fries zaterdagavond in zijn hotel. "Natuurlijk heb ik soms gedacht: waarom ben ik hier? Maar ik train er al die dagen en jaren voor om zoveel mogelijk wedstrijden te rijden."

Kramer eindigde op de eerste dag van het WK allround na een race vol foutjes slechts als negentiende op de 500 meter en op zijn favoriete afstand, de 5 kilometer, ging het met een negende plek niet veel beter.

"Toen ik besloot om naar Hamar te komen, wilde ik de knop omzetten, maar dat is moeilijk. Dat merkte ik ook op de baan. Het is gewoon te veel, ook voor mij. Dat is soms moeilijk te accepteren, maar het hoort erbij."

116 Video Kramer: 'Fijn dat mijn team mij in bescherming neemt'

Coach Orie: 'De scherpte was er niet'

Kramer dacht ook na zijn twee teleurstellende races niet direct aan opgeven, maar na een gesprek met zijn coach Jac Orie meldde hij zich af voor de slotdag.

"Soms is het fijn als je in bescherming wordt genomen door je team. Dat is nu gebeurd. Ergens voelt het als een opluchting, maar leuk is het niet", aldus de viervoudig olympisch kampioen.

"Schaatsen is niet alleen een fysiek, maar ook een mentaal spel. Zeker voor een WK heb je al je focus nodig, maar ik heb de laatste anderhalve week helemaal niet aan dit toernooi gedacht. Het was een heel mooie wedstrijd, in een uitverkocht stadion, dus ik had graag beter gereden. Hopelijk zal ik sterker terugkeren."

Titelverdediger Patrick Roest staat halverwege het WK aan de leiding. Hij had in het klassement al meer dan 2 punten voorsprong op zijn ploeggenoot Kramer.