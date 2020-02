Sven Kramer heeft zich zaterdag afgemeld voor de slotdag van het WK allround. De negenvoudig wereldkampioen stond na twee afstanden slechts twaalfde in het klassement.

De 33-jarige Kramer vertelde woensdag dat hij zich door vervelende privéomstandigheden niet goed heeft kunnen voorbereiden op het WK.

"We hebben gezondheidsproblemen in de familie gehad. Dat is dusdanig erg voor de persoon in kwestie, dat het een heel heftige week voor ons is geweest", zei de Fries, zonder details te geven.

Kramer eindigde zaterdag in Hamar na een race vol foutjes slechts als negentiende op de 500 meter. Op zijn favoriete afstand, de 5 kilometer, ging het met een negende plek niet veel beter.

"Je hoopt dat hij er na een paar rondjes doorheen komt, maar de scherpte was er niet en dat lijkt me meer dan logisch", zei Jac Orie, de coach van Kramer, na de 5.000 meter.

Titelverdediger Patrick Roest staat halverwege het WK aan de leiding. Hij had in het klassement al meer dan 2 punten voorsprong op zijn ploeggenoot Kramer.