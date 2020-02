Als kersverse wereldkampioene op de 1.000 meter wist Jutta Leerdam meer ogen op zich gericht bij het WK sprint. De 21-jarige schaatsster, die zaterdag als vijfde eindigde in Hamar, heeft niet het gevoel dat die extra aandacht haar parten heeft gespeeld.

"De buitenwacht zal voor dit toernooi ongetwijfeld meer verwachtingen van mij hebben gehad, maar ik ga daar niet slechter van rijden", aldus Leerdam, die op beide 1.000 meters in Noorwegen de tweede tijd noteerde. "Als je naar die resultaten kijkt, hebben de verwachtingen geen negatieve invloed op mij gehad."

"Ik kan wel goed met druk omgaan", zegt de rijdster van Team Reggeborgh, die twee weken geleden stuntte door bij de WK afstanden in Salt Lake City goud te winnen op de 1.000 meter. "Toen leek ik misschien onbevangen, maar dat was ik niet helemaal, omdat ik in mijn hoofd al het idee had dat ik kon winnen. Ik leg mezelf altijd heel veel druk op, dus ik ben het gewend."

De nummer tien van het WK sprint van vorig jaar verloor met een veertiende (38,30) en een zevende plaats (38,03) te veel tijd op de 500 meters om een medaille te winnen in Hamar. Ze kwam in het eindklassement vier tienden van een punt tekort op de Russische Olga Fatkulina, die brons won.

Leerdam hoopte van tevoren op een podiumplek, maar kon na afloop wel leven met haar vijfde plek. "Na de eerste 500 meter leek het helemaal niks te worden, maar ik heb me goed herpakt. Elke afstand ging weer beter dan de vorige."

"Ik heb twee goede 1.000 meters gereden en laten zien dat mijn wereldtitel op de 1.000 meter niet iets eenmaligs was. Mijn 500 meters moeten gewoon nog beter, dan kan ik ook bij dit toernooi op het podium komen of zelfs goud winnen."

Jutta Leerdam (links) naast Miho Takagi. (Foto: Pro Shots)

Leerdam denkt soms stiekem aan allrounden

Miho Takagi schaatste in Hamar ongenaakbaar naar de wereldtitel. De Japanse won drie van de vier afstanden en was op beide 1.000 meters meer dan een halve seconde sneller dan Leerdam.

"Takagi heeft gewoon heel goed gereden dit weekend", aldus de Nederlandse. "Ze is een vrouw die ook een 5 kilometer aankan en daardoor is het slotrondje op de 1.000 meter voor haar relatief veel makkelijker dan voor mij, zeker op dit wat zwaardere ijs. In Salt Lake City of Thialf glijd ik wat makkelijker door."

De 25-jarige Takagi mag zich nu de vierde vrouw noemen die goud heeft gewonnen bij het WK allround én het WK sprint, na Natalya Petrusyova, Karin Enke en Anni Friesinger. Leerdam denkt er stiekem soms ook aan om in de toekomst te proberen te allrounden.

"Ik haal het weleens in mijn hoofd", glimlacht de wereldkampioene allround bij de junioren van 2017. "Koen (haar vriend Koen Verweij, red.) zegt dat ik ook 5 kilometers kan rijden. Dan zeg ik altijd: 'Ja, doei!' Het zou kunnen, maar ik weet niet of ik me er ooit aan ga wagen."

"Ik ben wel van plan om volgend seizoen weer 1.500 meters te gaan rijden, ik denk dat ik op die afstand ook mee had kunnen doen om het podium bij de WK. Ach, ik wil alles heel graag en heel snel, maar ik moet me ook bedenken dat ik pas tweedejaars senior ben. Ik heb nog genoeg tijd om te ontdekken wat ik allemaal kan."