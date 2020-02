Kjeld Nuis heeft zaterdag keihard uitgehaald naar Pavel Kulizhnikov en de twee andere Russen die zich vrijdag terugtrokken na de openingsdag van het WK sprint in Hamar. De schaatsers gaven aan zich niet fit te voelen.

"Dat vind ik echt belachelijk. Iederéén is moe en heeft drie weken in Amerika gezeten. Die gasten moeten zich diep, diep schamen", liep een zeer geïrriteerde Nuis leeg in een interview met de NOS.

"Die Kulizhnikov... Als je 9,61 opent; dat is harder dan op het WK in Salt Lake City. Daarna rijdt hij mákkelijk 34,6. Strijd ervoor man, ga met je billen bloot. Ik vind het echt een laffe hap."

"Hij heeft helemaal geen zin joh, of weet ik veel wat erachter zit. Ik vind het bijzonder eigenaardig. Niemand trekt zijn bek open, ook bij de pers niet. Jullie praten hem bijna naar de mond. 'Oh wat is er dan? Ben je ziek? Nou, beterschap!'"

Pavel Kulizhnikov hield het na de eerste WK-dag voor gezien. (Foto: Pro Shots)

'Jac Orie zou mij een rotschop geven'

Nuis vindt dat de media Kulizhnikov en ook diens landgenoten Ruslan Murashov en Viktor Mushtakov - zij meldden zich eveneens af - hadden moeten aanpakken. "Wát nou beterschap? Je rijdt 9,61 en 34,6 en staat een paar honderdsten achter. Waarom zeg je niet: 'Strijd ervoor, iedereen is moe'", vraagt hij zich hardop af.

"Ik vind het bijzonder dat hun begeleiding het toestaat. Als ik dit zou zeggen tegen Jac (Orie, zijn coach, red.), dan krijg ik echt een rotschop. Nog één weekendje en je hebt vakantie."

Volgens Nuis draagt het allemaal niet bij aan het beeld dat veel mensen van de Russische schaatsers hebben. "Ze hebben al alle schijn tegen na dat dopinggezeik, en nu dit. Bij zo'n mooie wedstrijd. Het is niet zo dat dit een trainingswedstrijdje is en dat volgende week de Spelen zijn. Je moet hier laten zien wat je waard bent. Denk je dat ik gisteren niet naar huis wilde?"

Met die laatste opmerking doelde Nuis op zijn zeer tegenvallende 1.000 meter van vrijdag, waardoor hij een goede eindklassering kon vergeten. Zaterdag won de olympisch kampioen wel de tweede 1.000 meter, maar het leverde hem slechts de zevende plek in het klassement op.