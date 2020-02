Sven Kramer is het WK allround in Hamar zaterdag slecht begonnen met de negentiende plek op de 500 meter. Titelverdediger Patrick Roest werd zevende. In het vrouwentoernooi staat Ireen Wüst er halverwege uitstekend voor in de jacht op haar zevende wereldtitel.

Kramer moet flink in de achtervolging na zijn matige tijd (37,49) op de 500 meter. De 33-jarige Fries vertelde woensdag dat hij zich door vervelende privéomstandigheden niet goed heeft kunnen voorbereiden op het WK. Hij kan in Hamar voor de tiende keer wereldkampioen allround worden.

Roest won het WK allround de afgelopen twee jaar, maar hij kreeg twee weken geleden bij de WK afstanden in Salt Lake City een flinke klap door slechte races op de 5 en 10 kilometer. Met 36,52 op de 500 meter begon hij redelijk in Noorwegen. Jan Blokhuijsen klokte bij zijn rentree op een mondiaal toernooi de achtste tijd (36,64).

Seitaro Ichinohe won de 500 meter in een persoonlijk record van 36,17. De 24-jarige Japanner kan ook een goede 1.500 en 5.000 meter schaatsen. De pas 21-jarige Canadees Tyson Langelaar werd tweede (36,29) en de Japanner Shane Williamson derde (36,31).

De Noor Sverre Lunde Pedersen, die in 2018 en 2019 zilver won bij het WK, sprintte gestuwd door een uitverkocht Vikingskipet naar een goede tijd van 36,37, goed voor plek vijf en de beste uitgangspositie van de titelfavorieten.

Ireen Wüst is hard op weg naar haar zevende wereldtitel allround. (Foto: Pro Shots)

Wüst slaat gat met concurrentie

Wüst eindigde in het Vikingskipet op de 500 meter (38,96) als vierde en werd derde op de 3.000 meter (4.02,60). Dat was ruim genoeg voor de 33-jarige Brabantse om haar concurrentie voor de titel op afstand te zetten.

Melissa Wijfje beleefde een uitstekend debuut op het WK allround. De 24-jarige Zuid-Hollandse hield op de kortste afstand de schade beperkt (zesde met 39,15) en werd vlak achter Wüst vierde op de drie kilometer in 4.02,81. Daardoor staat ze achter Wüst en de Canadese Ivanie Blondin halverwege derde in het klassement.

Regerend Europees kampioene Antoinette de Jong begon teleurstellend aan het WK. De nummer drie van vorig jaar werd slechts twaalfde op de 500 meter (39,39) en vijfde op de 3.000 meter (4.03,40). De Jong begint zondag als de nummer vier van het klassement aan dag twee.

Titelverdedigster Martina Sábliková pakte op de door haar gewonnen drie kilometer slechts zeven tienden (4.01,89) terug op Wüst, bij lange na niet genoeg om haar opgelopen schade op de 500 meter (achttiende in 40,30) te repareren. De Tsjechische, die jaagt op een evenaring van de zes wereldtitels allround van Wüst, vindt haar naam halverwege het toernooi pas terug op de tiende plaats.

Wüst heeft zondag op de 1.500 meter, de afstand waarop ze twee weken geleden wereldkampioen werd in Salt Lake City, 0,66 voorsprong op Blondin en 0,68 op Wijfje. De achterstand van De Jong (1,69) en Sábliková (3,67) is nog veel groter