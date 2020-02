Kai Verbij is zaterdag net naast het podium beland op het WK sprint in Hamar. De 25-jarige Leiderdorper eindigde als vierde, waardoor er voor het eerst sinds 2011 geen Nederlander op het podium van het mondiale sprinttoernooi staat. De wereldtitel was voor de ongenaakbare Tatsuya Shinhama.

Verbij had voorafgaand aan de tweede 1.000 meter een achterstand van 0,78 op Cha Min-kyu. De Zuid-Koreaan steeg op de laatste kilometer boven zichzelf uit, was met 1.08,73 zelfs een honderdste sneller dan de Nederlander en pakte het brons, achter wereldkampioen Shinhama en de Canadees Laurent Dubreuil.

Shinhama (23) won op vrijdag al de eerste 1.000 meter in een baanrecord en bleef zaterdag op de tweede 500 meter met 34,39 maar acht honderdsten boven het twaalf jaar oude baanrecord van de Canadees Jeremy Wotherspoon.

Voor de laatste afstand verdedigde Shinhama een voorsprong van 0,79 op Dubreuil. De Japanner was met 1.08,71 beduidend langzamer dan zijn baanrecord van vrijdag (1.08,28), maar het was genoeg om de Canadees, die 0,32 sneller was op de slotafstand, naar het zilver te verwijzen.

Tatsuya Shinhama pakt in Hamar zijn eerste wereldtitel sprint. (Foto: Pro Shots)

Nuis wint afsluitende 1.000 meter

Kjeld Nuis sloot een teleurstellend WK sprint nog enigszins goed af door de laatste 1.000 meter te winnen. Met 1.08,38 bleef hij een tiende boven het baanrecord dat vrijdag door Shinhama was gereden.

Nuis vond zijn naam uiteindelijk terug op de zevende plaats en haalt daardoor voor het eerst sinds 2015 niet het podium op het WK sprint. Dai Dai Ntab was na een matige eerste dag al kansloos voor een mooie eindklassering. Door een zesde plaats op de 500 meter en een elfde plek op de kilometer op dag twee besloot hij zijn eerste WK sprint als negende.

Er deden zaterdag geen Russen meer mee in het Vikingskipet. Viktor Mushtakov meldde zich vrijdag af na de 500 meter, titelverdediger Pavel Kulizhnikov (derde na dag één) zei na de eerste 1.000 meter dat hij zich niet fit genoeg voelde en Ruslan Murashov startte ook niet meer op de tweede 500 meter.