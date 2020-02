Miho Takagi is zaterdag voor de eerste keer in haar loopbaan wereldkampioen sprint geworden. De Japanse is pas de vierde vrouw die in haar carrière de wereldtitels sprint én allround verovert. De Nederlandse vrouwen eindigden buiten het podium.

Takagi gaf haar sprinttitel extra glans door de tweede 1.000 meter wederom met overmacht te winnen (1.13,93). Vrijdag was ze ook al de beste op de eerste 500 en 1.000 meter. Alleen op de tweede omloop van de kortste afstand moest ze zaterdag landgenote Nao Kodaira voor laten gaan.

Kodaira werd op gepaste afstand tweede in het eindklassement en completeerde daarmee het Japanse feestje. De Russische Olga Fatkulina pakte het brons door op de tweede 1.000 meter genoeg over te houden op onder anderen de Nederlandse vrouwen.

Jutta Leerdam had voorafgaand aan de laatste afstand van de Nederlandse vrouwen de meeste kans om het podium nog te halen, maar ondanks een sterke tweede 1.000 meter (tweede in 1.14,47) slaagde de wereldkampioene op die afstand daar niet in en moest ze zich tevredenstellen met plek vijf in de eindstand.

Jorien ter Mors, de wereldkampioene sprint van 2018, eindigde door een vierde plaats op de tweede 1.000 meter (1.14,70) als zevende in het klassement. Nederlands sprintkampioen Letitia de Jong sloot de vierkamp af als achtste na een zevende plaats (1.14,94) op de laatste afstand.

Jorien ter Mors en Jutta Leerdam slaagden er niet in om het podium te halen (Foto: Pro Shots)

Takagi in voetsporen Petrusyova, Enke en Friesinger

De 25-jarige Takagi, vorig jaar tweede bij het WK sprint en in 2018 de wereldkampioene allround, treedt met haar wereldtitel sprint toe tot een illuster rijtje.

De Japanse is de vierde vrouw die zich in haar carrière tot wereldkampioene allround én wereldkampioene sprint kroont. De Russin Natalya Petrusyova en de Duitse vrouwen Karin Enke en Anni Friesinger zijn de enige andere schaatssters die deze bijzondere dubbel op hun erelijst hebben staan.