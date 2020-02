Kjeld Nuis was vrijdag erg boos op zichzelf na de eerste dag van het WK sprint in Hamar. De dertigjarige schaatser werd teleurstellend vierde op 'zijn' 1.000 meter en is daardoor zo goed als kansloos voor een plek op het eindpodium.

"Dit was een heel slechte 1.000 meter, alles ging mis", fulmineerde Nuis. "Ik heb geen meter lekker geschaatst, het ging helemaal nergens over. Ik baal echt van mezelf. Als ik direct over had gereden, was ik harder gegaan. Maar daar heb ik nu niks aan."

De olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter begon het sprinttoernooi in Noorwegen met een voor hem acceptabele 500 meter (vijftiende in 35,29).

Hij moest daardoor wel in de achtervolging op de 1.000 meter, maar op die afstand legde hij het met 1.08,73 zeer verrassend af tegen de Japanner Tatsuya Shinhama (goud in 1.08,28), de Duitser Joel Dufter (zilver in 1.08,65) en de Japanner Yamato Matsui (1.08,69).

"Na mijn valse start was ik al niet meer geconcentreerd en ik werd ook afgeleid door mijn tegenstander (de Canadees Laurent Dubreuil, red.)", aldus Nuis. "Maar er zijn geen excuses, ik heb het hier zwaar verkloot. Het zegt genoeg dat ik verlies van een Japanner die meestal na 300 meter al moe is. Als Shinhama 1.08,2 rijdt, moet ik gewoon 1.07,5 schaatsen, klaar."

Kjeld Nuis wacht nog altijd op zijn eerste wereldtitel sprint. (Foto: Pro Shots)

'Wat heb ik hier nog te zoeken?'

De schaatser van Jumbo-Visma, die bij de laatste vier WK's sprint twee keer zilver en twee keer brons veroverde, weet dat hij het bij een sprinttoernooi van twee zeer goede 1.000 meters moet hebben.

"Ik had de concurrentie gewoon moeten degraderen. Ik ben een 1.000 meter-rijder en moet niet dezelfde tijd rijden als 500 meter-rijders als Shinhama en Dubreuil. Ik heb het laten liggen en dat is stom van mij en lekker voor hen. Waar het ook aan ligt, het is gewoon zwaar kut."

Nuis staat halverwege het WK sprint op de achtste plaats in het klassement. Zijn achterstand op leider Shinhama is bijna een vol punt, terwijl hij zaterdag op de tweede 500 meter 0,42 seconden moet goedmaken op de nummer drie Matsui.

"Nog twee keer rijden en dan lekker naar huis. Wat heb ik hier nog te zoeken? Begrijp me niet verkeerd, ik wil nog heel graag de tweede 1.000 meter winnen, maar ik had gehoopt om een podiumplek te strijden in het eindklassement en daarvoor zit ik nu in een heel lastig parket."

De tweede en laatste dag van het WK sprint begint zaterdag al om 10.30 uur met de tweede 500 meter voor vrouwen. De mannen beginnen om 11.07 uur aan hun 500 meter, waarna de afsluitende 1.000 meter om 13.59 uur van start gaat.