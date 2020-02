Aan het einde van een zwaar seizoen liet Jorien ter Mors vrijdag weer wat van haar klasse zien. De dertigjarige schaatsster werd derde op de eerste 1.000 meter van het WK sprint en heeft zelfs nog zicht op het eindpodium.

"Dit was voor mij gewoon een goede dag", zei Ter Mors in het Vikingskipet. "De start van de 500 meter kon nog wel iets beter, maar ik ben allang blij dat ik weer een beetje als vanouds rijd."

"Zeker op de 1.000 meter had ik eindelijk weer power in mijn benen waarmee ik wat kan. Dat gevoel heb ik eigenlijk sinds begin november niet meer gehad. Deze dag bevestigt dat ik echt weer op de goede weg ben en dat is voor mij verreweg het belangrijkst."

Ter Mors miste de hele vorige winter door een zware knieoperatie, maar won aan het begin van dit seizoen de 500, 1.000 en 1.500 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi. Een knappe rentree leek in de maak, maar de drievoudig olympisch kampioene werd in december ziek rond de wereldbeker in Astana, kon door pijn in haar knie lang nog steeds niet voluit trainen en had ook privé "veel ruis op de lijn".

"Na het kwalificatietoernooi zei ik al tegen mijn coach: 'Ik had hier eigenlijk nog niet moeten winnen'", aldus de voormalig shorttrackster. "Het gaf me even het gevoel dat ik weer terug was, maar ik was er natuurlijk nog lang niet. Het was vervolgens moeilijk om de knop om te zetten en weer door te vechten. Het kwalificatietoernooi heeft me veel energie gekost en dat heb ik moeten bekopen."

Het podium van de eerste 1.000 meter, met van links naar rechts Jutta Leerdam, Miho Takagi en Jorien ter Mors. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben niet echt bezig met het klassement'

Ter Mors wist zich eind december bij de NK afstanden niet te plaatsen voor de WK afstanden, maar door zilver bij het NK sprint krijgt ze deze week in Hamar de kans om haar seizoen op een goede manier af te sluiten.

Na dag één van het WK sprint staat ze door een twaalfde plek op de 500 meter (38,22) en brons op de 1.000 meter (1.14,59) op de vijfde plek in het klassement. De Japanse leidster Miho Takagi heeft een straatlengte voorsprong, maar Ter Mors staat op slechts 0,26 punt van de huidige nummer twee, de Japanse Nao Kodaira.

"Ik ben eigenlijk helemaal niet bezig met het klassement of met de concurrentie", lachte Ter Mors na haar 1.000 meter. "Ik zag wel dat Takagi hard reed. Misschien kan ik dat ook als ik in topvorm ben, maar dat ben ik op dit moment nog niet. Maar ik schaats wel weer beter en wie weet kan ik zaterdag nog een paar plekjes opschuiven in het klassement."

Jutta Leerdam staat zesde halverwege het WK sprint. (Foto: Pro Shots)

Leerdam blij met herstel op 1.000 meter

Ook de andere twee Nederlandse vrouwen, Jutta Leerdam (zesde na twee afstanden) en Letitia de Jong (zevende), mogen nog hopen op een podiumplek. Leerdam begon vrijdag slecht met een vijftiende plek op de 500 meter (38,30), maar door zilver op de 1.000 meter (1.14,54) staat ze in het klassement op 0,28 punt van de derde plek.

"De 500 meter ging niet zo goed, vooral in de opening liet ik heel veel liggen", zei de kersverse wereldkampioene op de kilometer. "Maar ik ben blij met hoe ik me herpakt heb op de 1.000 meter."

"Het is niet makkelijk om binnen een uur nadat je slecht gereden hebt weer scherp aan de start te staan van de volgende afstand. Mijn zilveren medaille op de 1.000 meter is pas de tweede keer dat ik mondiaal op het podium sta, dus ik mag niet klagen."