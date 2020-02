Pavel Kulizhnikov gaat zaterdag niet meer van start op de tweede dag van het WK sprint in Hamar. De Russische titelverdediger meldde zich vrijdag na de openingsdag af omdat hij zich niet fit voelt.

"Het gevoel in mijn lichaam is echt slecht. Het is een heel raar gevoel, heel anders dan vorig jaar in Heerenveen toen ik won", zei Kulizhnikov na de eerste 500 en de 1.000 meter in het Vikingskipet in de Noorse stad.

"Ik was vandaag op de 500 meter al na 300 meter helemaal leeg. Mijn benen konden niet meer bewegen. Het is het gevoel dat je hebt als je ziek aan het worden bent. Dit is de eerste keer in de afgelopen vijf jaar dat ik me zo leeg heb gevoeld."

Kulizhnikov maakte al geen overtuigende indruk op beide afstanden. Hij werd met een tijd van 34,60 seconden derde op de 500 meter en met 1.08,89 zesde op de 1.000 meter en leek niet alles te kunnen geven.

De topfavoriet voor het goud stond er met een derde plaats en een achterstand van 0,33 op de Japanse leider Tatsuya Shinhama in het algemeen klassement niet eens zo slecht voor, maar hij gaat dus niet proberen zijn titel te verdedigen.

Kulizhnikov nog oppermachtig op WK afstanden

Kulizhnikov was twee weken geleden nog oppermachtig bij de WK afstanden in Salt Lake City. Hij veroverde de wereldtitel op zowel de 500 als de 1.000 meter en declasseerde de concurrentie.

Het is nu nog maar de vraag of Kulizhnikov volgende week deelneemt aan de wereldbekerfinale in Heerenveen. Hij kan dan de eindzege veiligstellen op de 500 én de 1.000 meter.

"Het is op dit moment moeilijk te zeggen hoe het verder zal gaan met mijn lichaam en of ik daar kan rijden. Het is afhankelijk van hoe ik me voel", vertelde Kulizhnikov.

"Ik ga morgen eerst Dubreuil supporteren, want hij verdient het echt om te winnen. Maar Shinhama is ook een goede sprinter. Die strijd lijkt tussen die twee te gaan."