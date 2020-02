Tatsuya Shinhama voert na de eerste dag van het WK sprint verrassend het klassement in. De Japanner werd vrijdag tweede op de 500 meter en won de 1.000 meter. Kai Verbij, Kjeld Nuis en Dai Dai Ntab stelden teleur in Hamar.

Shinhama moest op de 500 meter met 34,58 seconden de Canadees Laurent Dubreuil (34,55) voor zich dulden. Op de 1.000 meter dook de Aziaat met 1.08,28 een tiende onder het baanrecord van Shani Davis.

Op de tweede dag begint Shinhama met een voorsprong van 0,23 seconde op Dubreuil aan de tweede 500 meter. Die eindigde op de kilometer als vijfde in 1.08,79. De Japanner Yamato Matsui is de verrassende nummer drie in het klassement.

Pavel Kulizhnikov stelde teleur op de openingsdag en meldde zich na de eerste twee afstanden af omdat hij zich niet fit voelt. Op de 500 meter werd de Russische titelverdediger derde in 34,60 en kwam op de kilometer niet verder dan de zesde tijd (1.08,89), waardoor hij 0,33 seconde van Shinhama derde stond in het klassement.

Twee weken geleden maakte Kulizhnikov nog veel indruk door op zeer dominante wijze de wereldtitel te pakken op de 500 en 1.000 meter. De wereldkampioen sprint van 2015, 2016 en 2019 gold dan ook als torenhoge favoriet in Hamar.

Kjeld Nuis staat slechts negende in het klassement. (Foto: Pro Shots)

Nuis bezet achtste plek in klassement

Verbij is op de zesde plek de beste Nederlander in het klassement. De schaatser van Team Reggeborgh, die in 2017 wereldkampioen sprint werd, eindigde met 34,93 als negende op de eerste afstand en moest op de 1.000 meter met 1.08,96 genoegen nemen met de achtste plek.

Nuis kende een matige eerste dag en bezet de achtste plek in het klassement. Hij begon het toernooi met de vijftiende tijd (35,29) op de 500 meter, waarna hij zich op de kilometer met 1.08,74 tevreden moest stellen met de vierde tijd.

Naast Shinhama moest Nuis de Duitser Joel Dufter (1.08,65) en Matsui (1.08,69) voor zich dulden. Bij de laatste vier WK's sprint stond de tweevoudig olympisch kampioen steevast op het podium (zilver in 2016 en 2018, brons in 2017 en 2019), maar hij won nog nooit goud op de vierkamp.

Ntab is na twee afstanden terug te vinden op de elfde plek. Op de 500 meter werd hij mede door problemen slechts als tiende (35,08) en op de kilometer kwam hij met 1.09,75 niet verder dan de dertiende tijd.