Miho Takagi gaat na de eerste dag van het WK sprint riant aan de leiding. De Japanse was vrijdag in Hamar de snelste op zowel de 500 als de 1.000 meter. Jorien ter Mors is op de vijfde plek de beste Nederlandse in het klassement.

De 25-jarige Takagi, de nummer twee van het WK sprint van vorig jaar, was met 1.13,75 een klasse apart op de 1.000 meter. Daarmee dook ze meer dan een seconde onder het baanrecord van Brittany Bowe (1.14,79).

Op de 500 meter was Takagi met 37,51 seconden al verrassend twee honderdsten sneller dan haar landgenote Nao Kodaira. Titelverdedigster Kodaira werd op de 1.000 meter achtste in 1.15,44 en staat in het klassement tweede. Op de tweede 500 meter moet ze 0,87 seconde goedmaken op Takagi.

Achter de twee Japanse vrouwen bezet Olga Fatkulina de derde plek in het klassement. Bowe, de wereldkampioene van 2015 en 2016, bezet na twee afstanden de negende plek.

Jorien ter Mors herstelde zich met de derde plek op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Nederlandse vrouwen revancheren zich op 1.000 meter

De Nederlandse vrouwen eindigden op de 500 meter nog buiten de top tien, maar herstelden zich op de 1.000 meter. Achter Ter Mors staan Jutta Leerdam en Letitia de Jong nu respectievelijk zesde en zevende. Ze hebben in het klassement iets meer dan een seconde achterstand op Takagi.

Ter Mors eindigde op de 500 meter met 38,22 als twaalfde, waarna ze op de 1.000 meter derde werd in 1.14,59. De wereldkampioene sprint van 2018 kent door de naweeën van een serieuze knieoperatie, ziekte en privéproblemen een lastig seizoen.

Leerdam kwam op de 500 meter niet verder dan de vijftiende tijd (38,30), maar herstelde zich door met 1.14,54 als tweede te eindigen op de kilometer. De 21-jarige Zuid-Hollandse pakte twee weken geleden haar eerste individuele wereldtitel met het goud op de 1.000 meter in Salt Lake City en hoopt dit weekend op een medaille.

De Jong was op de elfde plek (38,18) de beste Nederlandse op de 500 meter en eindigde op de 1.000 meter als vierde in 1.14,85.