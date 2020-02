WK sprint ·

In een geweldig gevecht verslaat Nuis Dubreuil, maar hij zal niet tevreden zijn. Met 1.08,73 mist hij sowieso het podium en gaat hij dus voor het eerst in jaren niet de 1.000 meter op het WK sprint winnen. Dubreuil blijft met 1.08,79 in de buurt van Nuis en behoudt dus zijn voorsprong op de Nederlander in het klassement. De Canadees moet wel vrezen dat Kulizhnikov hem voorbij zal denderen in het klassement, Shinhama heeft dat al gedaan.