Tatsuya Shinhama was naast winnaar Laurent Dubreuil de enige die op de 500 meter sneller was dan Pavel Kulizhnikov. De Japanner laat zien dat dat geen ongelukje was, want met 1.08,28 rijdt hij een dijk van een 1.000 meter. Het levert hem naast een persoonlijk record zelfs een baanrecord op, want dat stond met 1.08,38 op naam van Shani Davis. Wordt Shinhama dan de man die Kulizhnikov gaat uitdagen?