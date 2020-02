Nuis, Verbij en Ntab in actie op 1.000 meter bij WK sprint

WK sprint ·

Angelina Golikova rijdt 1.15,44 en levert daarmee bijna haar volledige voorsprong op Ter Mors in. Bijna, want de Russin houdt de Nederlandse nog een paar honderdsten achter zich in het klassement. Het toont maar aan hoe sterk de rit van Ter Mors was en hoe snel het kan gaan in het klassement.