Patrick Roest vertrok twee weken geleden na een dramatisch WK afstanden gedesillusioneerd uit Salt Lake City. Toch houdt hij hoop dat hij komend weekend in Hamar voor het derde jaar op rij wereldkampioen allround kan worden.

Wat doe je om het moeilijkste moment uit je schaatscarrière te verwerken? Roest probeerde het zo snel mogelijk te vergeten. "In het vliegtuig vanuit Salt Lake City wilde ik al niet meer nadenken over de WK afstanden", zegt hij in zijn hotel in Hamar.

De 24-jarige Lekkerkerker begon het belangrijkste toernooi van de schaatswinter als de topfavoriet op de 5 en 10 kilometer, maar het werd een sof in de Utah Olympic Oval. Roest reed op de 5.000 meter de vierde tijd, waarna hij ook nog werd gediskwalificeerd, en op de 10 kilometer eindigde hij als achtste.

"Ik won het hele seizoen bijna al mijn wedstrijden, dus dan is het een onwijs vervelend gevoel als het op de WK niet lukt", aldus de schaatser van Jumbo-Visma. "Na de 5 en na de 10 kilometer heb ik daar ook wel wakker van gelegen."

"Maar na afloop van het toernooi wist ik dat ik die frustratie alleen maar weg kan krijgen door het te vergeten. Ik kan er toch niks meer aan veranderen. En ik moet door, omdat er nog een mooi WK aankomt. Dit is een heel mooi weekend om het seizoen alsnog goed af te sluiten."

Coach Jac Orie troost Patrick Roest na diens teleurstellende 5 kilometer bij de WK afstanden. (Foto: Pro Shots)

Hoogte lijkt belangrijkste oorzaak van slecht WK

Roest is blij dat het WK allround op slechts 125 meter boven zeeniveau wordt gehouden, want de hoogte in Salt Lake City (1.425 meter boven zeeniveau) lijkt na een eerste evaluatie de belangrijkste reden voor zijn teleurstellende prestaties.

"We zullen het nooit helemaal zeker weten, maar ik denk wel dat het vooral de hoogte was die ervoor zorgde dat ik niet kon schaatsen zoals ik het hele seizoen heb gedaan. Het lijkt met name vermoeidheid te zijn geweest en op hoogte herstel je nu eenmaal minder dan op zeeniveau."

Jac Orie, de coach van Roest, benadrukt dat je nooit één enkele oorzaak aan kan wijzen voor slechte prestaties. "Maar bij mij staat vermoeidheid ook bovenaan mijn lijstje. Salt Lake City is een bloedlinke baan, vooral voor jonge gasten met nog niet heel ervaring. Zij onderschatten altijd heel snel wat vermoeidheid op hoogte met je kan doen."

Door de relatief lage luchtdruk kan een schaatser relatief makkelijk snelle rondetijden rijden in de Utah Olympic Oval, maar dat brengt ook een gevaar met zich mee. "Op hoogte word je door de snelheid snel euforisch en daarmee creëer je een explosief soepje. Je moet jezelf constant temperen om niet te veel te willen doen."

De coach moest Roest in de weken in Noord-Amerika een aantal keer vertellen dat hij het even rustig aan moest doen in de trainingen. "Maar dat blijft een lastige balans. Als je een sporter teveel beteugelt, gaan ze geen grenzen doorbreken. Maar als je ze te weinig beteugelt, heb je kans dat het misgaat. En als het op hoogte misgaat, is dat bijna niet meer te herstellen."

Het podium van het WK allround van vorig jaar, met van links naar rechts Sverre Lunde Pedersen, Patrick Roest en Sven Kramer. (Foto: Pro Shots)

Orie: 'Heb het idee dat Patrick weer goed rijdt'

In de kleine twee weken tussen de WK afstanden en het WK allround is Orie met zijn trainersstaf bewust een stapje strenger geworden voor Roest in de trainingen. "We zijn nu met hem aan de ondergrens gaan zitten. En ik heb het idee dat hij weer goed rijdt."

Roest heeft zelf ook een goed gevoel aan de vooravond van het WK allround, dat zaterdag begint. "Maar dat had ik ook voor de WK afstanden en toen lukte het niet."

"Ik ben een beetje bang dat het gevoel van Salt Lake City terug zal komen, maar daar moet ik niet te veel aan denken. Ik hoop dat het dit weekend weer gaat zoals het hoort te gaan."