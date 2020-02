De wereldtitel sprint is de grootste prijs die nog ontbreekt op de erelijst van Kjeld Nuis, maar de tweevoudig olympisch kampioen beseft dat titelverdediger Pavel Kulizhnikov vrijdag en zaterdag bij het WK sprint in Hamar bijna niet te verslaan zal zijn.

"Ik kan niet ontkennen dat Kulizhnikov de te kloppen man is", zegt de dertigjarige Nuis. "Het is een vervelende gedachte dat we waarschijnlijk zullen strijden om plek twee als hij geen foutje maakt."

De Russische topsprinter maakte twee weken geleden veel indruk bij de WK afstanden door de 500 én de 1.000 meter te winnen. Nuis moet het bij een WK sprint van de twee 1.000 meters hebben, maar in Salt Lake City moest hij 1,04 seconden toegeven op het nieuwe wereldrecord van Kulizhnikov, een krater van een gat in het sprinten.

"Bij het WK sprint van vorig jaar in Heerenveen won ik de 1.000 meter twee keer in 1.07,8 en maakte ik in totaal bijna een seconde goed op Kulizhnikov. Op die manier kan ik een heel eind komen, alleen rijdt Kulizhnikov de laatste weken ook op de 1.000 meter harder dan ik", aldus Nuis.

De schaatser van Jumbo-Visma hoopt in Hamar op zwaar ijs, waarop hij als wereldkampioen 1.500 meter in het voordeel kan zijn ten opzichte van meer pure sprinters als de topfavoriet uit Rusland.

"Als het ijs hier supertraag is en het me toch lukt om 1.08 te rijden op de 1.000 meter, maak ik misschien wel seconden goed op de sprinters. Dat kan, hè", houdt Nuis er glimlachend de moed in. "Het zou mooi zijn als het lekker zwaar is en veel sprinters er na 600 meter al goed klaar mee zijn. Dan kan ik mijn winst pakken."

Het podium van het WK sprint van vorig jaar, met van links naar rechts Tatsuya Shinhama, Pavel Kulizhnikov en Kjeld Nuis. (Foto: Pro Shots)

'Goud is ver weg als ik realistisch ben'

Nuis stond bij de laatste vier WK's sprint steevast op het podium (zilver in 2016 en 2018, brons in 2017 en 2019), maar door zijn mindere 500 meters - en dan vooral zijn relatief langzame openingen - won hij nog nooit goud op de vierkamp.

"Het kan altijd gek lopen, maar als ik realistisch ben, is de wereldtitel nu ook ver weg. Ik heb laten zien dat mijn rondjes goed zijn, maar ik ben gewoon net niet snel genoeg op de eerste meters."

Nuis heeft in aanloop naar het WK sprint met twee starttrainingen per week geprobeerd om wat sneller te worden, maar in zo'n korte tijd is vanzelfsprekend niet meer heel veel winst te boeken.

"Als ik goed open, kan ik echt ver komen op dit ijs. Ik heb goed getraind, technisch loopt het lekker en ik voel me superfit, maar die opening blijft een vraagteken."

Nuis weet zeker dat het een mooi toernooi wordt in het Vikingskipet, ook met de verwachte dominantie van Kulizhnikov. "Je hebt minimaal vijf of zes mannen die een gooi zullen doen naar een medaille. Dus het wordt in ieder geval heel spannend voor de podiumplekken."