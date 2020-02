Ireen Wüst kan komend weekend in Hamar haar zevende wereldtitel allround veroveren. De 33-jarige schaatsster is zelf nog steeds een groot liefhebber van de klassieke vierkamp, maar ziet ook dat het allrounden steeds meer onder druk staat.

Vraag Wüst hoeveel allroundtoernooien ze al in het Vikingskipet heeft gereden en ze lepelt zonder problemen al haar resultaten in het Noorse ijsstadion op: brons bij het EK van 2006 en het WK van 2009, zilver bij het EK van 2010 en goud bij de WK's van 2013 en 2017 en het EK van 2014.

"Maar je moet me niet vragen hoeveel wereldbekers ik hier gereden heb", glimlacht de rijdster van TalentNED in aanloop naar haar zevende allroundtoernooi in Hamar. "En ik moest laatst in een boekje lezen dat ik hier het baanrecord op de 1.500 meter heb (1.54,65, red.)."

Wüst is nu eenmaal "allrounder in hart en nieren", zesvoudig wereldkampioen, vijfvoudig Europees kampioen en viervoudig Nederlands kampioen op de vierkamp. Maar het is dat onderdeel dat in het internationale schaatsen steeds meer naar de achtergrond lijkt te verdwijnen.

Ireen Wüst won in 2017 goud bij het vorige WK allround in Hamar. (Foto: Pro Shots)

'Raar dat er volgend jaar geen WK allround is'

Het WK allround is dit jaar voor het eerst gecombineerd met het WK sprint, in een poging van de internationale schaatsunie ISU om het aantal wereldkampioenschappen te verkleinen. En voor volgend seizoen staat er helemaal geen WK allround op de kalender.

"Ik denk dat het allrounden zo langzaamaan steeds minder belangrijk wordt", concludeert Wüst. "Vroeger was 't hét ding in het schaatsen, maar nu is er volgend jaar niet eens een WK allround. Dat is raar."

De vijfvoudig olympisch kampioene heeft dit seizoen nog geen vierkamp gereden, omdat ze bij het NK koos voor het sprinttoernooi en er deze winter een EK afstanden en geen EK allround was.

"Toen het speelde dat dit allemaal zou gebeuren, vond ik het een heel zorgelijke ontwikkeling", aldus Wüst. "Maar nu is het een gegeven, dus heeft het niet veel zin om me er heel druk om te maken. Ik vind het wel erg jammer."

Het podium van het WK allround van vorig jaar, met van links naar rechts Miho Takagi, Martina Sáblíková en Antoinette de Jong. Ireen Wüst werd vijfde in Calgary. (Foto: Pro Shots)

'WK wordt spannender dan ooit'

Wüst is dertien jaar na haar eerste wereldtitel allround nog steeds een van de topfavorieten voor goud in Hamar. Ze toonde een kleine twee weken geleden in Salt Lake City met de wereldtitel op de 1.500 meter aan dat het met de vorm wel goed zit.

"Het was niet makkelijk om na de WK afstanden door te schakelen naar een nieuw doel, want ik was vorige week kapot moe", glimlacht Wüst. "Na zo'n toernooi valt er altijd flink wat spanning weg en dan komt de vermoeidheid. En nu kwam er nog een jetlag en vreselijk weer in Nederland overheen. Ik heb dus vooral veel geslapen."

Deze week merkt de Brabantse dat de energie weer terugkomt. Dat is ook nodig, want ze verwacht met titelverdediger Martina Sáblíková, Antoinette de Jong, Ivanie Blondin, Francesca Lollobrigida, Evgenia Lalenkova en Natalia Voronina veel concurrentie in Hamar. "Ik denk dat het spannender wordt dan ooit."

Het gecombineerde WK begint vrijdag met de eerste helft van het sprinttoernooi. Het wereldkampioenschap allround is op zaterdag (500 en 3.000 meter) en zondag (1.500 en 5.000 meter).