Sven Kramer zal komend weekend meedoen aan het WK allround in Hamar, hoewel hij door vervelende privéomstandigheden met zijn hoofd vooral ergens anders is. Dat heeft de Fries woensdag laten weten.

"Ik heb een moeilijke week gehad door gezondheidsproblemen in de familie", zei de 33-jarige Kramer in een korte verklaring in zijn hotel in het Noorse Hamar, zonder in detail te treden.

"Ik heb me dus totaal niet kunnen voorbereiden op de wedstrijd, al is dat op dit moment ook het minst belangrijke."

De negenvoudig wereldkampioen allround zal zaterdag wel gewoon starten in het Vikingskipet. "Het hoort erbij, dit is mijn werk, maar er zijn op dit moment belangrijkere dingen", zei hij.

Kramer won het WK allround in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2017. Vorig jaar werd hij in Calgary derde achter Patrick Roest (goud) en de Noor Sverre Lunde Pedersen (zilver).

Het WK allround, dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden in combinatie met het WK sprint, begint voor de mannen zaterdag om 12.25 uur met de 500 meter. Daarna volgen de 5 kilometer (zaterdag), de 1.500 meter en de 10 kilometer (beide op zondag).