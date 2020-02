Minder dan twee weken na haar glorieuze wereldtitel op de 1.000 meter begint Jutta Leerdam vrijdag in het Noorse Hamar alweer aan haar volgende wereldkampioenschap. De 21-jarige schaatsster hoopt bij het WK sprint de winter van haar definitieve doorbraak nog wat mooier te maken.

Haar gouden medailles - Leerdam won bij de WK afstanden ook goud op de teamsprint - liggen voorlopig op een doosje in haar inloopkast. "Ik zie ze dus elke keer als ik me omkleed, dat is wel leuk", lacht ze. "Maar ik ga er nog wel een mooie plek voor bedenken."

Leerdam omschrijft de tien dagen na haar eerste individuele wereldtitel glimlachend als "hectisch". "Er kwam natuurlijk wel wat over me heen; veel persaanvragen, veel mensen die me feliciteren. Maar ik heb ervan genoten, het was geweldig om mee te maken. Het is alleen maar leuk dat iedereen zo positief is."

Lang nagenieten was er alleen niet bij, want de voorbereiding op het WK sprint begon vrijwel meteen na terugkomst uit Salt Lake City. "Ik heb een dag kunnen genieten, daarna was het gewoon weer trainen voor dit toernooi. Ik denk dat het pas na het seizoen echt tot me door zal dringen wat ik allemaal bereikt heb."

"Ik besef al wel een beetje dat ik wereldkampioen ben. Dat is een heel gek gevoel, ik kan het niet echt omschrijven. Het is vooral gek dat ik het idee heb dat ik nog een heleboel dingetjes kan verbeteren. Ik ben natuurlijk nog best jong, dus ik heb het gevoel dat ik nog lang niet uitontwikkeld ben. Ik ben nu al wereldkampioen, maar ik denk dat het nog veel harder kan."

Jutta Leerdam met haar gouden medaille van de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

'Ik ga voor een podiumplek'

Leerdam is door haar primeur in de Verenigde Staten logischerwijs met veel vertrouwen naar Noorwegen gereisd.

Vorig jaar werd ze in Heerenveen bij haar debuut op het WK sprint tiende, maar door haar nieuwe status lijkt ze bij het toernooi van vrijdag en zaterdag in Hamar op z'n minst een kandidaat voor een medaille.

"Ik zou het natuurlijk heel mooi vinden als ik een podiumplek haal, daar ga ik ook voor", zegt de rijdster van Team Reggeborgh. "Maar het heeft niet zo veel zin om daar de hele tijd aan te denken. Ha, bij de WK afstanden had ik ook geen doel en toen werd ik wereldkampioen."

Jutta Leerdam beleeft het seizoen van haar doorbraak. (Foto: Pro Shots)

'Wereldtitel sprint staat zeker ook op mijn lijstje'

Met al de Nederlandse, de Europese én de wereldtitel op de 1.000 meter op zak, zal haar resultaat bij het WK sprint de winter van Leerdam sowieso niet meer kunnen verpesten. "Ik heb nu al een droomseizoen, dus alles wat ik deze week nog meepak, is een extraatje."

"De wereldtitel sprint staat zeker ook op mijn lijstje, maar daarvoor heb je ook een goede 500 meter nodig en dat is op dit moment nog wat lastig voor mij. Ik maak ook op de 500 meter veel progressie, maar ik verlies daar nog best veel tijd op en moet daardoor te veel goedmaken op de 1.000 meter."

"Als dat betekent dat het dit jaar nog te vroeg is om wereldkampioen sprint te worden, dan zien we het wel de komende seizoenen. Ik blijf gewoon doen wat ik nu doe, want dat gaat best goed."

Het WK sprint voor vrouwen begint vrijdag met de 500 meter (17.30 uur) en de 1.000 meter (18.53 uur). De tweede 500 en 1.000 meter zijn zaterdag.