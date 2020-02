Suzanne Schulting en de overige Nederlandse shorttrackers balen enorm dat het WK van komende maand in Zuid-Korea niet doorgaat. Schaatsbond ISU zette woensdag een streep door het toernooi vanwege het COVID-19-virus.

"Dit is een klap voor mij en voor elke schaatser die zou deelnemen aan het WK. Het is klote dat ik nu niet de kans heb om mijn wereldtitel te prolongeren", zegt Schulting, wereldkampioene op de 1.000 meter en allround.

"Ik begrijp het besluit natuurlijk wel. Het aantal besmettingen loopt erg snel op en je wil verdere verspreiding tegengaan. De gezondheid van sporters, stafleden en officials gaat boven alles. Dit is voor nu het verstandigste besluit, daar heb ik niks tegenin te brengen."

Lara van Ruijven, titelhoudster op de 500 meter, baalt eveneens. "Ik verkeer in heel goede vorm en dan wil je niets anders dan in een vol stadion in Korea je wereldtitel verdedigen. Niets mooiers dan dat. Ik hoop dat ze op korte termijn toch nog een alternatieve locatie kunnen vinden."

Kans op verplaatsing is klein

De WK zou van 13 tot en met 15 maart in de Mokdong Ice Rink in Seoel worden gehouden. Mogelijk wordt het toernooi verplaatst, maar die kans is klein, zo liet de ISU al weten.

Als er inderdaad geen nieuwe datum mogelijk is, dan zit het shorttrackseizoen erop. Schulting kan terugkijken op sterke maanden, waarin ze onder meer heerste bij de EK in het Hongaarse Debrecen en in de wereldbeker haar status als toprijdster waarmaakte.

Het coronavirus zorgt wereldwijd voor flinke problemen en leidde al tot meer afgelastingen in de sport. Eerder gingen onder meer de WK indooratletiek, de Grand Prix van China en het WK tafeltennis niet door.