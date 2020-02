Havard Bøkko zet na dit weekend een punt achter zijn loopbaan. De 33-jarige Noor komt bij de WK allround in Hamar voor de laatste keer in actie.

Bøkko maakte het nieuws woensdag bekend tijdens een persconferentie, met tranen in zijn ogen. "Zondag is mijn laatste dag als schaatser. Ik vind het zwaar om te vertellen, maar ik heb dit besluit al lang geleden genomen."

De schaatser won in zijn loopbaan vele medailles, maar pakte slechts twee keer goud op grote toernooien. Bij de WK afstanden in 2011 veroverde Bøkko de wereldtitel op de 1.500 meter en bij de Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea pakte hij goud met de achtervolgingsploeg.

Met vier zilveren medailles op de WK allround, vier zilveren plakken op de WK afstanden en twee keer zilver op de EK allround grossierde Bøkko in tweede plaatsen. Op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver pakte hij brons op de 1.500 meter, zijn favoriete afstand.

Medaille bij afscheid lijkt onwaarschijnlijk

Hij hoopt in het Vikingskipet afscheid te nemen met een medaille, al lijkt die kans op voorhand klein. "Na de Olympische Spelen was dit WK in eigen land mijn grote doel", vertelde Bøkko.

"Ik hoopte hier een kandidaat voor de medailles te zijn, maar dat is nu erg onwaarschijnlijk. Ik wil in elk geval drie mooie races laten zien en nog één keer van het Vikingskipet kunnen genieten."

De WK allround begint voor de mannen zaterdag met de 1.000 meter. In Hamar wordt komend weekend ook het WK sprint verreden, dat begint al op vrijdag.