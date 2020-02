Bondscoach Jeroen Otter hoopt dat de internationale schaatsbond snel laat weten of de WK shorttrack later dit jaar nog gehouden kan worden. De ISU maakte woensdag bekend dat het toernooi volgende maand niet door kan gaan in Zuid-Korea vanwege het coronavirus, maar sloot een andere datum niet uit.

"We hadden liever wat meer duidelijkheid gehad, want we weten nu niet goed wat we moeten doen met het team", zegt Otter woensdag in gesprek met NU.nl. "Je kan zeggen: ik trek de plug uit de opblaasboot en laat die leeglopen, of je gaat gewoon door met trainen, wetende dat de concurrentie dat misschien niet doet."

"We hebben besloten dat we gewoon doorgaan met het schema dat we hebben opgesteld en doen alsof er niks gebeurd is. Er is nog altijd een kleine kans dat de WK op een ander moment worden gehouden. Het zou wel prettig zijn als de ISU bijvoorbeeld uiterlijk vrijdag met uitsluitsel zou komen."

Het zogenoemde COVID-19-virus ontstond eind vorig jaar in het Chinese Wuhan, maar verspreidde zich snel naar andere Aziatische landen, waaronder Zuid-Korea. De autoriteiten in Seoel willen daarom dat de Mokdong Ice Rink gesloten blijft en dat alle geplande evenementen afgelast worden. De ISU kon daardoor niet anders dan de WK shorttrack afgelasten.

Suzanne Schulting is de regerend wereldkampioene. (Foto: Pro Shots)

'Keken allemaal uit naar de WK'

Die beslissing was geen grote verrassing voor de Nederlandse ploeg, die onlangs een gepland trainingskamp in Japan als voorbereiding op de WK geannuleerd zag worden. Er werd gevreesd dat de shorttrackers vast zouden komen te zitten in Japan of Zuid-Korea überhaupt niet meer in zouden komen vanwege het virus.

"We hielden al in ons achterhoofd dat de WK afgelast zouden worden, maar het blijft natuurlijk wel een klap in het gezicht van de atleten", onderstreepte Otter. "De World Cups zijn wel een redelijke indicatie van onze kansen op de WK en als je naar de laatste twee wereldbekers kijkt, hebben we het gewoon goed gedaan."

"We keken ook heel erg uit naar het toernooi. De WK van vorig jaar in Bulgarije waren wat sfeerloos, terwijl je in Zuid-Korea in het hol van de leeuw en in een schitterende ambiance rijdt. Hopelijk gaat het toernooi later alsnog door, maar ik acht die kans klein. We kunnen nu alleen maar afwachten."