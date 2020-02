De WK shorttrack in maart gaat niet door. De internationale schaatsbond ISU heeft woensdag vanwege het coronavirus een streep gezet door het toernooi, dat van 13 tot en met 15 maart in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel zou worden gehouden.

De autoriteiten in Seoel hebben onlangs besloten dat de Mokdong Ice Rink gesloten moet blijven en dat alle geplande evenementen afgelast moeten worden. Daardoor ziet de ISU geen mogelijkheid om de WK shorttrack volgende maand door te laten gaan.

Mogelijk wordt het toernooi later dit jaar alsnog gehouden, al is die kans klein. "Gezien de wereldwijde uitbraak van het virus, het gebrek aan ruimte op de kalender en de logistieke uitdagingen die komen kijken bij het organiseren van zo'n toernooi, wordt het lastig om een andere datum te vinden", aldus de ISU in een verklaring.

Het COVID-19-virus brak eind vorig jaar uit in het Chinese Wuhan, maar verspreidde zich al snel in andere Aziatische landen - waaronder Zuid-Korea - en heeft inmiddels ook delen van Europa bereikt. Wereldwijd zijn inmiddels ruim 2.700 mensen overleden aan het virus.

Bondscoach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackploeg baalt er flink van dat de WK niet doorgaat. "Hier werken we het hele jaar naartoe. Dit is een klap in het gezicht van veel atleten. Maar dit speelt wel al een aantal weken in ons achterhoofd en we begrijpen het wel natuurlijk", aldus Otter tegen de NOS.

Het is niet de eerste keer dat een groot sportevenement wordt afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Eerder ging er al een streep door onder meer de WK indooratletiek, de Grand Prix van China in de Formule 1 en het WK tafeltennis.