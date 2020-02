Manon Kamminga heeft zondag het eindklassement van de Grand Prix op natuurijs gewonnen. De afsluitende wedstrijd in het Zweedse Lulea werd een prooi voor Ineke Dedden.

De 27-jarige Kamminga was dit seizoen in vier van de zes Grand Prix-races de sterkste, waaronder twee keer in Lulea. Bij de laatste race op het Zweedse natuurijs eindigde ze als negende en dat was voldoende voor de eindzege.

Kamminga is met de overwinning de opvolger van Carla Ketellapper-Zielman, die vorig jaar na haar titel besloot om te stoppen als schaatsster.

De slotwedstrijd werd gewonnen door Dedden. De 26-jarige Friezin was de beste uit een kopgroep van dertien. Ze bleef in de sprint Ankie Ytsma en Iris van der Stelt voor.

Crispijn Ariëns gaat aan de leiding in het algemeen klassement bij de mannen. Zij zijn momenteel bezig met de afsluitende race.