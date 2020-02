Femke Kok heeft zaterdag het seizoen van haar doorbraak weer meer kleur gegeven. Het negentienjarige schaatstalent pakte in Polen de wereldtitel op de 1.000 meter bij de junioren en prolongeerde ook haar allroundtitel.

Kok kwam in Tomaszów Mazowiecki op de kilometer tot een tijd van 1.17,14. Ze deelde het podium met twee landgenoten: Robin Groot pakte in 1.17,97 zilver en het brons was voor Marrit Fledderus (1.19,06).

Later op de dag werd Kok vierde op de 3.000 meter - de titel ging daar naar de eveneens zeer succesvolle Groot en het brons was voor Merel Conijn - en dat was voldoende om haar allroundtitel te prolongeren.

Kok staat nu op drie titels in Polen. Vrijdag was ze al de beste op de 500 meter. Bovendien veroverde ze zilver op de 1.500 meter. Bij beide afstanden eindigde Groot ook op het podium: zilver en goud.

Eerder dit seizoen eindigde Kok bij NK afstanden voor senioren knap als derde op de 500 meter, wat kwalificatie voor de WK afstanden in Salt Lake City betekende. Ze werd er negende op de sprintafstand én pakte met Nederland goud op de teamsprint.

In aanloop naar de WK maakte Kok al indruk bij de EK afstanden in Heerenveen, waar ze met 37,66 het wereldrecord voor junioren aanscherpte en vierde werd.