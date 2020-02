Femke Kok heeft een week na de WK afstanden de wereldtitel op de 500 meter bij de junioren veroverd. De schaatsster uit Friesland was vrijdag in het Poolse Tomaszów Mazowiecki de beste met een tijd van 38,49 seconden.

De pas negentienjarige Kok was daarmee veel sneller dan haar concurrentie. Moe Kumagai uit Japan werd tweede in 39,14 en de Nederlandse Robin Groot pakte het brons in 39,86.

De wereldtitel van Kok bij de junioren is gezien haar doorbraak dit seizoen geen grote verrassing. De Nederlandse eindigde precies een week geleden met een tijd van 37,45 nog als negende op de 500 meter bij de WK afstanden.

Doordat Kok op de 500 meter bij de NK afstanden als derde eindigde, kwalificeerde ze zich voor de WK afstanden. De jongeling twijfelde over deelname, omdat ze zich dit seizoen eigenlijk vooral had gericht op de WK voor junioren.

Na een sterk optreden op de EK afstanden, waar Kok met een tijd van 37,66 een juniorenwereldrecord op de 500 meter reed, koos ze er toch voor om mee te doen aan de WK afstanden in Salt Lake City.

Met Letitia de Jong en Jutta Leerdam wist Kok in de Verenigde Staten beslag te leggen op de wereldtitel op het onderdeel teamsprint.