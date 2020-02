Jorrit Bergsma revancheerde zich zondag bij de WK afstanden in Salt Lake City voor zijn matige optredens op de 5 en 10 kilometer door op fraaie wijze goud te winnen op de massastart.

"Dit is een hele mooie", zei Bergsma met een grijns van oor tot oor na de podiumceremonie. "Zeker na een toernooi waarin het allemaal net niet lukte en mijn individuele afstanden heel teleurstellend waren, is het fantastisch om de massastart zo te winnen."

De 34-jarige Fries werd donderdag slechts achtste op de 5 kilometer en kwam een dag later als drievoudig wereldkampioen en titelverdediger niet verder dan plek vier op de 10 kilometer.

Op de slotdag van de wereldkampioenschappen in de Utah Olympic Oval lukte het wel op de massastart. Bergsma rekende in de sprint van een kopgroepje af met de Canadezen Jordan Belchos en Antoine Gélinas-Beaulieu.

"De wereldtitel op de 10 kilometer is me ook heel lief en het doet me pijn dat ik die kwijt ben geraakt deze week", zei Bergsma. "Maar deze titel had ik nog niet, dus ik ben heel blij dat ik me nu ook wereldkampioen mag noemen op de massastart."

169 Video Bergsma blij dat hij toch goud heeft na teleurstellend toernooi

'Blijkbaar kan ik het toch wel op hoogte'

De rijder van Team easyJet bewees zo ook dat hij wel degelijk goed kan presteren op hoogte, nadat de snelle ijsbanen van Calgary en Salt Lake City hem nog niet vaak goed gezind zijn geweest.

"Blijkbaar kan ik het toch wel", lachte Bergsma. "Ik moet zeggen dat ik ook een paar goede nachten heb gehad, dat was eerder in de week niet zo. En de massastart is gewoon heel anders dan de 5 of 10 kilometer. Daarin moet de timing echt kloppen en dit is meer een spelletje van afwachten en je kans grijpen."

De Nederlands kampioen marathon op kunstijs van 2015 heeft veel ervaring in dat spelletje en dat voordeel speelde hij zondag fraai uit op de snelste ijsbaan ter wereld. Bergsma zag het gevaar van een kopgroep van vier, reed in zijn eentje naar de vluchters toe en maakte het vervolgens knap af.

"Ik wist dat ik moest reageren toen dat groepje wegreed", aldus de winnaar. "Ik zat even klem in het peloton, maar kwam toch vrij snel los. Vervolgens heb ik enigszins op reserve het gat dichtgereden. Met nog vier rondjes te gaan kwam ik erbij en kon ik even op adem komen. Dat was precies genoeg om de sprint te kunnen winnen."

Jorrit Bergsma met zijn vijfde gouden medaille bij WK afstanden. (Foto: Pro Shots)

'Stroetinga en ik zijn succesvolste massastartkoppel'

Bergsma profiteerde er ook van dat Arjan Stroetinga met zijn snelle sprintersbenen in het peloton zat, waardoor toppers als titelverdediger Joey Mantia uit de Verenigde Staten en de Belg Bart Swings gevangen zaten. "Swings en Mantia durfden niet, omdat ze anders Stroetinga terugbrachten naar voren", aldus Bergsma. "Het pakte perfect uit."

De twee ervaren Friezen, die al heel lang ploeggenoten zijn, bewezen zo dat ze nog steeds een goed koppel zijn bij de massastart. Bij de laatste twee WK's (in 2017 en 2019) en bij de Winterspelen van 2018 werden er andere duo's geprobeerd en dat leverde alleen olympisch brons voor Koen Verweij op.

"Arjan en ik zijn heel goed op elkaar ingespeeld", aldus Bergsma, die de inmiddels 38-jarige Stroetinga in het verleden al aan WK-goud (2015) en -zilver (2016) hielp. "Arjan wordt natuurlijk ouder, maar op dit moment zie ik nog niet veel andere jongens die op dit onderdeel hetzelfde kunnen als hij. Wij hebben vandaag weer laten zien dat wij op dit moment het succesvolste massastartkoppel zijn."