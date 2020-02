Kjeld Nuis was zondag emotioneel nadat hij voor de tweede keer in zijn loopbaan de wereldtitel op de 1.500 meter had veroverd. De dertigjarige schaatser kende een moeizaam seizoen, maar was toch weer de beste in Salt Lake City.

Vlak na de podiumceremonie - als hij in de tunnel van de Utah Olympic Oval denkt aan de griep die hem kilo's lichter maakte, aan de belangrijke wedstrijden die hij moest missen, aan de weken van eenzame trainingen in Heerenveen, Collalbo en Noord-Amerika - kan Nuis zijn tranen niet meer bedwingen.

"Zo, dit gebeurt me niet vaak, zelfs na de Spelen heb ik niet zo gejankt", zegt de Zuid-Hollander na een korte pauze. "Het was een kut-aanloop naar de WK, de afgelopen twee maanden waren écht niet leuk. Dat het dan vandaag toch lukt, maakt alles goed. Ik ben megatrots op mezelf."

Nuis werd in december flink ziek, waarna hij in samenspraak met zijn team besloot dat het niet verstandig was om te starten bij de NK afstanden. De tweevoudig olympisch kampioen kon zich daardoor niet op eigen kracht plaatsen voor de WK, maar door een aanwijsplaats voor de 1.000 en 1.500 meter mocht hij wel afreizen naar de Verenigde Staten.

"Het is niet leuk om als topsporter thuis op de bank thuis te zitten, terwijl iedereen toernooien aan het rijden is", aldus Nuis, die desondanks geloof bleef houden dat hij op tijd weer in vorm zou zijn voor de WK. "Ik had alleen nul referentie, omdat ik geen wedstrijden reed. Maar vandaag was iedereen er, en ik heb ze er allemaal opgelegd."

"Ja, ik heb mezelf wel een beetje verbaasd, in positieve zin. Na succes even een dip hebben en er vervolgens toch weer staan, is iets nieuws voor mij. Dat is de reden waarom ik net even brak. Ik heb dat nog nooit zo gevoeld, in één keer besefte ik wat er allemaal gebeurd is de afgelopen maanden."

Video Wereldkampioen Nuis: 'Met Call of Duty won ik ook al van Krol'

'Zat er beetje verslagen bij na 1.000 meter'

Ook de 24 uur voor zijn eerste 1.500 meter sinds 8 december waren niet makkelijk voor Nuis. De schaatser van Jumbo-Visma werd zaterdag op de 1.000 meter weliswaar tweede, maar hij raakte zijn wereldrecord kwijt en was meer dan een seconde langzamer dan de Russische winnaar Pavel Kulizhnikov.

"Het was moeilijk om mijn kop niet te laten hangen na die race", zei Nuis. "Gelukkig gaven mijn teamgenoten me een schop onder mijn hol en hielden ze het vertrouwen in me. Ik zat er een beetje verslagen bij, maar ze vertelden me: kom op man, zondag kun je er nog een keer voor gaan."

Ter inspiratie keek de Nederlander twee uur voor zijn 1.500 meter samen met zijn teamgenoot en grootste concurrent Thomas Krol een paar keer hun race van vorig jaar bij de wereldbekerfinale, toen Nuis een wereldrecord schaatste (1.40,17) en Krol vlak daarachter tweede werd in 1.40,54.

Video Krol na zilver: 'Ik moet mijn verdriet maar gaan wegdrinken'

'De tijd is iedereen morgen vergeten'

Zo hard ging het zondag niet, maar Nuis had aan 1.41,66 genoeg om net als in 2017 wereldkampioen te worden op de schaatsmijl. Hij dook in de slotrit zeven honderdsten onder de tijd van titelverdediger Krol (1.41,73), die zilver pakte.

"Ik vond het best wel spannend om in de laatste rit te rijden, maar ik was ontzettend gefocust vandaag. Het is supergoed gelukt om me niet te laten afleiden", zei Nuis. "De tijd is iedereen morgen vergeten. Ik heb deze gouden medaille en daar ben ik mega-, megablij mee."

De nieuwe wereldkampioen bewees zo het gelijk van de selectiecommissie, die hem ondanks flink wat gesteggel en een beroepszaak een aanwijsplaats gaf voor de 1.500 meter op de WK.

"Of dit een middelvinger is naar iedereen die kritiek heeft gehad? Nee, het is een duim naar iedereen die een goede beslissing heeft genomen. Ik wilde vandaag niet laten zien dat het een terecht besluit was. Ik wilde laten zien dat ik er sta als het moet."