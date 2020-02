Jorrit Bergsma is zondag in Salt Lake City wereldkampioen op de massastart geworden. Bij de vrouwen moest Irene Schouten zich tevredenstellen met het brons op dit onderdeel.

De 34-jarige Bergsma hield in de sprint de Canadezen Jordan Belchos (tweede) en Antoine Gélinas-Beaulieu (derde) achter zich.

Bij de massastart voor de mannen reden vier rijders al vrij vroeg in de race weg bij de rest van het veld. Bergsma ging in de achtervolging en voegde zich enkele ronden later bij het kwartet.

In de slotronde ging Bergsma de sprint van ver aan. Belchos bleef in zijn spoor, maar kon de Fries niet meer van het goud afhouden. Bergsma pakte zijn eerste wereldtitel op de massastart.

Bergsma is na Arjan Stroetinga in 2015 de tweede Nederlander die het WK-goud op dit onderdeel voor zich opeist. Eerder werd hij driemaal wereldkampioen op de 10.000 meter en eenmaal op de ploegenachtervolging.

Dankzij de winst van Bergsma eindigt Nederland het toernooi met zeven wereldtitels. De andere gouden medailles werden behaald door Kjeld Nuis, Ireen Wüst (beiden 1.500 meter), Jutta Leerdam (1.000 meter), de achtervolgingsploeg bij de mannen en de teamsprinters bij zowel de mannen als de vrouwen.

Schouten raakt in verdrukking in slotronde

Bij de vrouwen moest de 27-jarige Schouten de Canadese Ivanie Blondin (goud) en Kim Bo-reum (zilver) voor zich dulden in de sprint.

Schouten raakte in de slotronde van de massastart in de verdrukking en kon zich zo niet mengen in de sprint. Op het moment dat ze haar sprint aanging, lag Blondin al ruim voor en was de Nederlandse kansloos.

Wel slaagde Schouten er nog in om achter Kim, die in 2017 wereldkampioene werd op de massastart, naar de derde plaats te rijden. Blondin pakte in 2016 ook al het goud op het onderdeel dat sinds 2015 op het programma staat.

Schouten verdedigde in de Utah Olympic Oval haar wereldtitel op de massastart. In 2015 werd de Noord-Hollandse de eerste wereldkampioene op dit onderdeel.