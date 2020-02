Dertien jaar na haar eerste wereldtitel was Ireen Wüst zondag in Salt Lake City voor de vijfde keer de beste op de 1.500 meter. De 33-jarige Brabantse was trots en geëmotioneerd dat ze er weer stond op het moment dat het moest.

"Sinds ik wist dat de WK in Salt Lake City zouden zijn, was deze dag heel belangrijk voor mij", zei Wüst. "Ik wilde op 16 februari echt heel goed zijn en als dat dan lukt, komt er heel veel ontlading bij kijken."

De olympisch kampioene bleef onder zware omstandigheden in de Utah Olympic Oval met 1.50,92 maar twee tienden boven haar persoonlijk record. Ze verwees met die tijd de Russische Evgeniia Lalenkova (1.51,13) naar het zilver.

"Ik reed een goede race, vooral de eerste 700 meter waren echt goed. En daarna kwam ik erachter dat het vandaag gewoon heel zwaar was", lachte Wüst. "Dan is het blijven vechten in de laatste twee rondes en vervolgens ellendig lang wachten op de andere ritten. Nu ben ik enorm blij en enorm trots."

194 Video Wüst: 'Nooit verwacht dat ik 13 jaar later weer goud zou halen'

'Dit zijn de weken waarom ik schaatsen leuk vind'

In 2007 won Wüst in Salt Lake City haar eerste wereldtitel op de 1.500 meter. "Bizar hè, toen was ik een broekie van twintig. Als je me in 2007 had gezegd dat ik hier dertien jaar later weer met een gouden medaille om mijn nek zou staan, dan had ik je waarschijnlijk voor gek verklaard."

Inmiddels staat de vijfvoudig olympisch kampioene op veertien keer goud bij de WK afstanden, waarvan vijf keer op de schaatsmijl. "Vorig jaar zat er heel veel lading op", doelde een emotionele Wüst op haar titel in Inzell, een maand na het overlijden van haar goede vriendin Paulien van Deutekom. "Afgelopen zomer was nog steeds niet makkelijk, dus het doet nu wel wat met me dat het me weer lukt op het moment dat het moet."

"Het lijkt misschien heel makkelijk om je titel te prolongeren, maar het is onwijs moeilijk. Ik kan gelukkig heel erg toeleven naar één moment. Hier geniet ik echt van, van dit soort weken. Dit is waarom ik het schaatsen zo leuk vind."

Ireen Wüst viert de wereldtitel met haar ouders. (Foto: Pro Shots)

'Laten we het wereldrecord even parkeren'

Wüst had 16 februari 2020 ook met rood omcirkeld omdat ze voor het eerst in haar carrière een wereldrecord wilde schaatsen, maar het ijs en de luchtdruk lieten dat zondag niet toe.

"Ik was heel goed vandaag en heb alles gedaan wat ik moest doen, maar je moet ook een beetje geluk hebben met de omstandigheden. Dat was vandaag niet het geval, maar dat haalt de glans niet van deze wereldtitel af."

"Ik heb net begrepen dat de eerste wereldbekers van volgend seizoen in Salt Lake City en Calgary zijn, maar laten we dat wereldrecord even parkeren en lekker genieten van deze wereldtitel. Ik ben vandaag gewoon wereldkampioen geworden en daar ben ik ontzettend trots op. En ik denk dat ik dat ook mag zijn."