Kjeld Nuis heeft zondag voor de tweede keer in zijn loopbaan de wereldtitel op de 1.500 meter gepakt. Nuis klokte in Salt Lake City een tijd van 1.41,66 en troefde daarmee landgenoot Thomas Krol nipt af.

Titelverdediger Krol legde wel beslag op het zilver. Hij kwam in een tijd van 1.41,72 over de streep in de Olympic Oval. Brons was er voor de Amerikaan Joey Mantia: 1.42,16.

Vooraf werd vooral rekening gehouden met concurrentie uit Rusland. Maar drievoudig wereldkampioen Denis Yuskov moest met een tijd van 1.42,34 genoegen nemen met plek vijf.

Patrick Roest stelde andermaal teleur. Hij eindigde met een tijd van 1.43,62 in de middenmoot, al had de pupil van Jac Orie wel last van de valpartij van zijn tegenstander Takuro Oda.

Officieel zou Roest over mogen rijden, maar van die mogelijkheid maakte hij geen gebruik. De 24-jarige Zuid-Hollander beëindigt het toernooi op die manier zonder medaille, terwijl hij als topfavoriet werd gezien voor de lange afstanden.

Geen moment in buurt van record

De dertigjarige Nuis kwam in Salt Lake City geen moment in de buurt van het wereldrecord dat hij een klein jaar geleden op hetzelfde ijs reed. Hij kwam toen in 1.40,17 over de streep. De omstandigheden waren er zondag niet naar om aan die tijd te komen, al reed hij wel de zesde tijd ooit.

De schaatser van Jumbo-Visma pakte drie jaar geleden in Gangneung zijn eerste titel op de schaatsmijl. Een jaar later won hij ook olympisch goud op die afstand. Ook op de 1.000 meter was hij beide jaren de beste.

Nuis had zich officieel niet geplaatst voor het toernooi. Hij kampte met een zware griep tijdens de NK afstanden, maar werd op basis van zijn resultaten in het verleden alsnog aangewezen voor de WK. Dat ging ten koste van Koen Verweij, die in Salt Lake City reserve was.